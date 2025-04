Convocatoria internacional para la karateca Jenifer Bolado

Mientras Jenifer Bolado sigue trabajando, enfocada en su principal objetivo del año: los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, su regularidad y apego al trabajo le dieron dos satisfacciones extras para esta temporada, pues hace apenas unos días, recibió una doble convocatoria como integrante de la selección argentina de karate.

El primer compromiso será en el mes de mayo, en México y en junio viajará hasta Recife, Brasil. Con una mezcla de orgullo y felicidad, Jenifer habló sobre este momento que vive: “El jueves pasado me llegó la convocatoria para el Panamericano de México, que se va a realizar del 19 de mayo al 26 de mayo en Monterrey, México. Estoy muy feliz por la convocatoria. Seguido de eso, también me mandaron la convocatoria para el Sudamericano en Brasil, que se va a hacer del 30 de junio al 6 de julio en Recife, Brasil, así que doblemente contenta. Lo que sigue con mi actividad es viajar para la concentración previa al Panamericano, que será del 12 al 19 de mayo”.

Para el Campeonato Panamericano de Monterrey, Jenifer figura en la nómina de convocados para combatir en categoría mayores y respecto al tema dice: “Sí, yo voy por mayores. Mi categoría es under 21, es lo que estamos hablando con el entrenador porque creemos que hubo una confusión justamente ahí. Pero si existe la posibilidad, obviamente, que tenemos que hablar con la Federación Argentina, competiría en la categoría under 21 y mayores, pero eso es algo que todavía tengo que esperar que me confirmen de la Federación Argentina, que puedo competir en ambas categorías, pero -por ahora- voy en mayores”

Consignar que este torneo otorga a los tres primeros puestos la clasificación directa al Mundial de Egipto 2025 (27 al 30 de noviembre).

Respecto a la actividad local, la karateca sanjuanina no la descuida y se mantiene activa participando en torneos nacionales cada vez que se presenta la oportunidad. “Hace dos fines de semana atrás estuvimos participando del torneo Copa Atlántico que se realizó en Mar del Plata, obtuvimos muy buenos resultados, por lo que regresamos muy felices con toda la Federación Sanjuanina”.

Jenifer Bolado viene manteniendo un nivel alto de competencia, desde la medalla de plata lograda en 2022 en los Juegos de la Juventud en Rosario y el campeonato argentino logrado en Tucumán, con 17 años. También estuvo en otro Panamericano en México o el mundial de Turquía.

Posteriormente siguió cosechando medallas en competiciones nacionales y en agosto de 2024, en San Pablo, Brasil, se convirtió en la primera sanjuanina clasificada para los Juegos de Asunción 2025. Sobre su nivel y la evolución que ha tenido, comenta: “la verdad que estoy muy feliz, muy contenta, me siento súper bien; he venido entrenando para esto, me he venido preparando, obviamente, no desde ahora, porque nunca paré de entrenar, nunca solté el objetivo que son los Juegos Panamericanos. Estoy entrenando y enfocada en eso, me siento muy bien, la verdad que me siento mucho mejor del nivel que tuve cuando fui a Brasil o del nivel que tuve en el 2022, donde fueron mis primeras competencias internacionales. Estoy muchísimo mejor y me siento más confiada”.

SI San Juan