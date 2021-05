Fuesmen ofrece un nuevo servicio para saber cuántos anticuerpos se generan tras tener Covid

La Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) ofrece un nuevo servicio que permite conocer si quien se ha vacunado o tuvo COVID, ha generado anticuerpos y cuantos.

Mediante una simple extracción de sangre, este estudio permite conocer la inmunidad que se ha creado después de haber recibido la vacuna, lo ideal es hacerlo después del esquema completo de vacuna (en algunos casos 2 dosis), pero no es condición excluyente ya que con una dosis se genera inmunidad. El resultado se obtiene en 24 horas hábiles y es enviado al mail y whatsapp del paciente.



CuyoNoticias dialogó con la bioquímica Laura Segura, quien tiene a cargo el Laboratorio del Fuesmen en Mendoza. La profesional nos explica acerca del estudio denominado "Detección Anticuerpos SARS COV 2 iGG (ANTI SPIKE) cuantitativo" que establece cuántos anticuerpos tiene cada persona.



"Estos anticuerpos la novedad que tienen, primero y principal que son cuantitativos y es muy bueno porque nos da un valor exacto de la cantidad de anticuerpos que la persona ha desarrollado. Esto sirve tanto para post infección, o sea para saber si estuvo o no en contacto con el virus, o si tuvo la enfermedad, y lo novedoso que ha tenido es que sirve también para ver la efectividad de las vacunas" explica la bioquímica.

Respecto de cuándo hacer este estudio de detección, afirma que "tiene un tiempo para hacerlo, no se hacen en cualquier momento, lo que nosotros pedimos es, primero que hayan pasado veintiún días desde que tuvo el hisopado positivo, y si no ha tenido ningún tipo de hisopado, pero quiere saber si lo ha tenido o no, que por lo menos hayan pasado más de veinte días del síntoma que la persona cree que ha tenido, o que le hace sospechar que puede haber estado en contacto con el virus" cuenta Laura Segura.

Escucha la nota completa a continuación