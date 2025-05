Solo un gol mendocino en la fecha 11 del Federal A

El empate del Globito en San Luis es valioso, ya que al tener fecha libre Ciudad Bolivar quedó como único puntero, el Chacarero perdió con Costa Brava en el último minuto del partido y Gutierrez volvió a sumar despues de seis fechas en el empate sin goles ante la Juve puntana.

Habrá choque entre mendocinos en la próxima fecha, San Martin - Gutierrez en el Este mendocino (en la primera rueda en un partidazo el Perro supero al León 5 a 4) en tanto que el líder Huracán será local ante Atenas de Río Cuarto. El encuentro se disputará el próximo domingo 1 de junio.

Federal A:

Resultados Zona B.

Costa Brava 1 (Brian Noriega) - San Martin de Mendoza 0

Sportivo Estudiantes 1 (Joel Lucero) - Huracán Las Heras 1 (Agustín Muñoz)

Atenas de Río Cuarto 0 - Deportivo Argentino de Monte Maíz 0

Gutiérrez 0- Juventud Unida Universitario 0

Fecha libre: Ciudad Bolívar

Las posiciones

Huracán Las Heras 18 puntos; Ciudad Bolívar y Costa Brava 17; Estudiantes 14; Argentino y Juventud Unida 13; San Martín 11; Atenas 10 y Gutiérrez 4.

La próxima fecha (12°) Huracán Las Heras vs. Atenas; Argentino de Monte Maíz vs. Costa Brava; San Martín vs. Gutierrez; Ciudad Bolívar vs. Estudiantes. Libre: Juventud Unida Universitario.

Sintesis

Estudiantes de San Luis: 1

Marcos Abrahin; Valentino Caro, Juan Rosales, Tiago Sarmiento y Pablo Pereyra; Santiago Lebus, Emanuel Díaz, Ezequiel Sosa y Francisco Bustamante, Joel Lucero y Pablo Soda. DT: Darío Ortiz. / Cambios: Alex González por Soda (E), 16' Joaquín Bustamante por Soda, Juan Lazaneo por Pereyra.

Huracán Las Heras: 1

Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Bautista Aldunate y Juan Aguilar; Luciano Ortega, Hernán Tifner, Nicolás Sandoval, Francisco Aman; Agustín Muñoz y Ezequiel Cerica . DT: Gabriel Vallés./ Cambios: Enzo Montenegro por Aguilar, Agustín López por Cerica.

Goles: PT: 9: Lucero (ESL), 21: Muñoz (HLH).

Árbitro: Franco David Morón (General Pico, La Pampa).

Estadio: Hector Odizino - Pedro Benoza.

Fotos: Nicolás Varvara/ Diario Todo un País