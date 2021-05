Hace 43 años se inaugura el estadio mundialista de Mendoza

50.000 personas asisten al partido entre las selecciones de la Liga Mendocina y la Sanrafaelina. Roberto Pascual Chavero de penal convierte el primer gol en el estadio mundialista en el arco que da a la popular norte, el triunfo sería para los sureños con goles de Ureta, Ortiz y Gonzalez. El DT del combinado sanrafaelino era Machado Da Silva. (En la foto Isidoro Celucci de frente, detrás Miguel Rufini y Elbio Mansilla)



Selección Mendocina: 1

Hector Pedone, Roberto Chavero, Angel Badìa, Francisco Vicino, Juan C. Millán, Raúl Zolorza, Juan D. Negrete, Francisco Monárdez, Andrés Molina, Carlos Molina, Hugo Olmos.

DT: Pastor Acosta Barreiro

Cambios: Dante Pralong x Vicino, J. Carlos Gutierrez x Zolorza, Carlos Quiroga x Carlos Molina.



Selecciòn Sanrafaelina: 3

Ramòn Sànchez Saavedra, Rodolfo Oliva, Isidoro Celucci, Pedro Sartirana, Jorge Pont, Roberto Gonzalez, José L. Lapuente, Héctor Diaz, Juan C. Ureta, Elbio Mansilla.

DT: José María Machado

Cambios: Luis Calzada x Celucci, Ramon Ortiz x Ureta

Goles: PT: 26 Chavero de penal (M), 30: Ureta (SR)

ST: 4: Ortiz (SR), 6: Gonzalez (SR)

Arbitro: Angel Alberto Pivetta

l Estadio Malvinas Argentinas cumple este viernes 43 años, mientras se desarrollan las obras de remodelación que ya superan el 90 por ciento de lo proyectado. Se posiciona así como uno de los mejores estadios a nivel nacional y reconocido también a nivel mundial. Aguarda ahora el inicio de la Copa América, que se realizará simultáneamente en Argentina y Colombia del 13 de junio al 10 de julio. El gigante del deporte mendocino albergará los partidos que disputarán por la fase de grupos Paraguay-Bolivia, 13 de junio, a las 21; Chile-Bolivia, 17 de junio, a las 18; Uruguay-Chile, 20 de junio, a las 17.

Su historia y protagonistas

En este nuevo aniversario del estadio mendocino, repasaremos momentos históricos que mendocinos y visitantes guardarán siempre en su recuerdo, desde los primeros inicios de su construcción.

El primer canchero que tuvo fue Daniel Ahumada, nacido en Recoleta (Santiago de Chile), cruzó la cordillera en 1972 para instalarse en Mendoza. Actualmente vive en La Favorita, próximo a cumplir 70 años en julio próximo. Se jubiló en 2016, a los 65 años y trabajó más de 40 años cuidando el campo de juego.

Hincha de la Universidad de Chile, todos lo conocen como el canchero del estadio. Daniel comentó: “Entré a trabajar con la empresa Petersen Cartellone cuando el estadio era privado. Comencé en 1976 y continué hasta 2016. Sembré la cancha por primera vez con la empresa. Antiguamente, la cancha se mantenía a pulmón, ya que había una sola máquina para cortar el césped. Cuando había partido, se comenzaba a las 8 de la mañana y se terminaba a las 15, no era como ahora de rápido”.

Indicó además: “Antes había un sistema de riego antiguo. Yo mantenía dos canchas, la auxiliar y la principal, siempre en el mantenimiento del campo de juego del Estadio hasta mi jubilación. Recuerdo haber estado en partidos de rugby internacional, la Fiesta Nacional de la Vendimia y la actuación de cantantes y bandas nacionales y del exterior. También han venido a jugar equipos de todos lados, como Real Madrid, Brasil, Colombia, México, Chile, Milán de Italia, además de todos los equipos grandes del fútbol argentino”.

Al retomar aspectos de su trabajo, recordó: “Empecé a trabajar en la construcción de la cancha del estadio y a partir de allí me quedé a cargo del mantenimiento. En invierno estábamos desde las 8 de la mañana hasta las 15 trabajando para que no se quemara el césped, se trabajaba todo a pulmón, no como en la actualidad. Conmigo siempre estuvo verde el campo de juego, peleaba con las heladas para que no se secara ni se quemara. Para algunos eventos como la visita del papa Juan Pablo II en oportunidad del Congreso Mariano, en 1980, preparé la cancha y el escenario”.

Con Iván Zamorano, un recuerdo que emociona

Entre decenas de anécdotas y recuerdos, Daniel recordó con emoción la vivida con el exdelantero del Colo Colo, Real Madrid y la Selección de Chile, Iván Zamorano. Daniel recordó: “Me saludó y me dijo ‘hola, hermano, feliz de conocer al canchero’, y me regaló su pantalón, que todavía guardo como recuerdo”.

Cuando el Estadio comenzó a ser una realidad

Ubicado a unos tres kilómetros del microcentro de la Ciudad de Mendoza, comenzó a construirse en 1976, para la Copa Mundial de Fútbol de 1978, bajo la dirección del arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, sobre un “ollado” natural, donde había funcionado el Autódromo General San Martín.

Con el nombre de Estadio Ciudad de Mendoza, fue inaugurado el 14 de mayo de 1978, con el amistoso disputado entre las selecciones de Mendoza y San Rafael, ante más de 45 personas que colmaron las tribunas, con victoria del combinado sureños 3 a 1. Con el transcurso del tiempo, también fue utilizado para espectáculos deportivos, artísticos y culturales. Su actual nombre de Estadio Malvinas Argentinas se remonta a mediados de 1982, en homenaje a la gesta argentina en las Islas Malvinas.

La medida del campo de juego es de 106 metros de largo por 68 metros de ancho. La capacidad total del estadio, tras las remodelaciones que garantizaron mayor seguridad y comodidad, es de aproximadamente 42 mil espectadores, distribuidos de la siguiente manera: 11.000 personas en Popular Norte y otras tantas en Popular, 8.000 en Platea Este y 12.000 en Platea Oeste.

El Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes, continúa remodelando su infraestructura para ofrecer más comodidad y mayor seguridad. Las exigencias que demandan los encuentros deportivos de primer nivel mundial cada vez son mayores. Para estar a la altura, se realiza el mantenimiento diario, a cargo de personal especializado.

En abril de 2011 comenzaron las obras de remodelación en el estadio, debido a la disputa de la Copa América, que se realizó en julio en Argentina, donde el magnífico escenario mendocino renovado fue una de las sedes del torneo. Estas obras incluyeron el recambio total de butacas, la instalación de una pantalla LED de 128 m² (por entonces, la más grande de Sudamérica); la reconstrucción de los sanitarios, reparaciones en la platea cubierta, en los ascensores del estadio, y en los accesos.

Desde 2012, el Malvinas continúa renovándose, con el objetivo de cumplir con las exigencias de espectáculos deportivos de carácter nacional e internacional.

Detalle de las obras

Encofrado de los bancos de suplentes.

Zona mixta para favorecer el desempeño de los periodistas.

Pulmón de seguridad que permite mayor libertad en el accionar de la policía.

Puentes de acceso a campo desde plateas y populares.

Equipamiento de protección contra incendio.

Plan de contingencia y señalización de desplazamientos.

Rampas de accesibilidad para discapacitados.

Reacondicionamiento en zona de estacionamiento Los Álamos.

Reacondicionamiento de vestuarios: estética, comodidad y funcionalidad.

Aislamiento de aves favoreciendo el cuidado sanitario de los espacios.

Nuevas oficinas de la Subsecretaría de Deportes.

Exposición fotográfica y museo histórico situado en el Salón Blanco de acceso a visitantes pueden conocer características arquitectónicas e históricas del estadio mundialista. Palcos.

Sistema lumínico de emergencia.

Nuevo tapizado de las butacas de banco de suplentes.

Nuevas redes “parapelotas” en ambas cabeceras.

Ampliación de la señal WIFI y celular en el sector oeste del estadio.

Reacondicionamiento de los equipos de aire acondicionado.

Además, el máximo estadio provincial es uno de los atractivos turísticos elegidos por miles de extranjeros que visitan nuestra provincia durante todo el año. A través de la Subsecretaría de Deportes, en el marco del Programa Sentí Malvinas, se realizan visitas guiadas y gratuitas para mendocinos y turistas.

El gol número 1.000 de los mundiales

Si mencionamos hitos que quedaron en la historia, en este mismo campo de juego, durante la disputa del Mundial 1978, se convirtió el gol número 1.000 en la historia de los mundiales de fútbol. Fue el delantero holandés Rob Rensenbrink, en la victoria de Escocia 3-2 ante Holanda. También es un orgullo mendocino haber visto pisar el césped del Malvinas Argentinas a nuestros ídolos como Lionel Messi y Diego Maradona y a otras figuras del fútbol mundial con los seleccionados de Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Perú, México, entre otros, o equipos como la Universidad de Chile, Milán de Italia y al mismísimo Real Madrid, por nombrar a algunos.

En 1994, y por varios años consecutivos, fue escenarios de los torneos de verano, cuando el estadio fue colmado por el público durante largas temporadas para ver a River Plate, Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Racing Club, San Lorenzo y Vélez Sarsfield, entre los más destacados.

También el boxeo mundialista dijo presente en este escenario en mayo de 2000, con la presentación del mendocino Pablo Chacón ante el entonces campeón mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el estadounidense Freddie Norwood, con derrota por puntos en fallo unánime del lasherino. Pero en agosto de 2001, el Relámpago tuvo su revancha en el estadio, donde defendió con éxito su corona pluma AMB al vencer por nocaut en el quinto round al colombiano Edward Barrios.

Amistosos del Seleccionado Nacional

La Selección Argentina de fútbol disputó en el estadio mendocino 7 encuentros amistosos y nunca perdió. El primero se remonta al 18 de setiembre de 1980, donde igualó 2-2 ante Chile y le siguieron los siguientes partidos: Victoria 6-0 frente a Venezuela, el 21 de diciembre de 1995; 6-0 a Eslovaquia, el 22 de junio de 1998; 2-1 con Rumania, el 19 de febrero de 1998; 1-0 frente a Chile, el 19 de mayo de 1998; 0-0 con Chile, el 18 de abril de 2007; y finalmente triunfo 2-0 frente a México, el 21 de noviembre de 2018.

Historial de competencias

Copa Mundial del Fútbol 1978: primera y segunda ronda.

Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2001: fase de grupos; octavos de final y cuartos de final.

Copa América 2011: primera ronda y semifinal.

Copa Argentina: ediciones 2016-17; 2017-18; 2018-19.

Supercopa Argentina: ediciones 2017 y 2018.

Copa Libertadores: edición 2011 (Godoy Cruz), Grupo 8; edición 2012 (Godoy Cruz), Grupo 8; y edición 2017 (Godoy Cruz) Grupo 6; y octavos de final; edición 2019 (Godoy Cruz), Grupo C y octavos de final.

Copa Sudamericana: edición 2011 (Godoy Cruz), segunda fase; octavos de final

Copa Sudamericana: edición 2014 (Godoy Cruz), segunda fase.

Rugby Championship: ediciones 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018.

Eliminatorias Brasil 2014.

Eliminatorias Rusia 2018.

Sudamericano Sub-20 de 2013: primera fase; hexagonal final.

Sudamericano Sub-15 de 2017: primera fase; semifinales.

El museo y su historia

El Museo del Estadio Malvinas Argentinas, inaugurado en 2013, está ubicado en el tercer piso, sector Oeste, por donde ingresan las autoridades a la platea cubierta. Los objetos que contiene el museo son todos los elementos correspondientes a audios, filmaciones, objetos referidos a emergencias, alarmas, artículos periodísticos, señaléticas, obviamente correspondiente a 1978. También, iluminación que se utilizaba por entonces y una réplica de la Copa del Mundo, entre otros elementos.

Récord de visitantes en 2019

El 2019 marcó todo un todo un récord, con más de 48.000 personas que visitaron el museo. Hay que recordar en este sentido que el museo forma parte de una visita guiada que tiene varias opciones, para escuelas, instituciones, organismos y turistas en general.

Las remodelaciones para la Copa América

Las tareas se dividen en tres áreas: campo de juego; ascensores, palco y cabinas de locución, y luminarias LED.

Tras haber pasado diez años de las últimas grandes intervenciones que se realizaron en el estadio Malvinas Argentinas, el Gobierno de Mendoza encara actualmente nuevas obras de reparación, remodelación y refuncionalización.

Las tareas se dividieron por áreas y la más importante de todas, que es el cambio del sistema de riego y la resiembra del pasto de la cancha, ya está concluida; del mismo modo que las obras de refuncionalización de los ascensores, mientras que los palcos VIP y sala de prensa y locución se encuentra en la etapa final de los trabajos. En cuanto a los equipos Led se están colocando a razón de 30 unidades por día en una totalidad de aproximadamente 156 artefactos.

Comprendidos en tres licitaciones diferentes, los trabajos consistieron en el reemplazo del sistema de riego y la resiembra del pasto en el campo de juego; la refuncionalización de los ascensores; las reparaciones de palco y cabinas de prensa, recambio de luminarias LED y reparación de asfalto en el sector externo.

Cabe recordar que, desde 1978, el campo de juego se regaba con cuatro cañones distribuidos en el perímetro de la cancha. Por eso, es la obra más importante que se encaró.

El nuevo sistema de riego por aspersores está distribuido de manera estratégica mediante ocho circuitos que se comandan digitalmente a través de un panel de control y de forma manual. La cámara de comando se colocó, de forma subterránea, en la periferia del campo de juego. Allí se instalaron los filtros, válvulas de aire y elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema

En cuanto al área de los ascensores, la obra comprendió la reparación y puesta en marcha de los cinco ascensores (tres mecánicos y dos hidráulicos) y el reemplazo de los paneles de control que quedaron fuera de servicio debido a una inundación que se ocasionó en la sala de máquinas.

Además, se trabajó en interior de las cabinas dejándolas acondicionadas a nuevas con el recambio de pisos, artefactos de iluminación y pulido de superficies.

Entre los trabajos que aún resta finalizar se enumeran: el reemplazo de los artefactos lumínicos existentes del predio comprendido en los sectores de estacionamiento, ingreso vehicular y peatonal y en espacios comunes periféricos al campo de juego.

También se preparó el terreno para la ejecución de mil metros cuadrados de carpeta asfáltica que une el estadio cubierto con los predios del Estadio Malvinas, como así también los trabajos de nivelación y limpieza del sector de estacionamiento.

En los palcos VIP cubiertos y gabinetes de locución se trabajó en el desmantelamiento y limpieza de cielorrasos, alfombras y equipamientos existentes que se encontraban en malas condiciones. Actualmente se trabaja en las nuevas instalaciones eléctricas, datos y termomecánica, colocación de placas cementicias y acústicas, reemplazo de tapizado de 108 butacas los palcos cubiertos y 44 butacas en banco suplentes.

También se están preparando la superficie para la colocación de alfombras y reparando e impermeabilizando la cubierta. En cuanto a la restauración de las ocho cabinas de locución, las obras comprenden la colocación de datos, equipos de aire acondicionado, remplazo de pisos por vinílicos y placas de suspendido acústicas.