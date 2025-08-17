La fiscal de Instrucción N° 5 de San Luis, Débora Roy Gitto, presentó formalmente la acusación contra el médico Luis Marsicano, quien será juzgado por homicidio culposo tras la muerte de Miriam Jiménez, una paciente de 38 años que murió en mayo de 2020 en el Hospital Ramos Mejía. La Fiscalía solicitó una pena provisoria de 3 años de prisión efectiva y 7 años de inhabilitación para ejercer la medicina.





Médico irá a juicio por homicidio culposo de paciente en San Luis

Según la acusación, Jiménez inició en abril de 2020 estudios médicos por dolor abdominal bajo indicación de Marsicano. Fue diagnosticada con posible apendicitis y operada el 18 de abril. Recibió el alta dos días después, pero continuó con fuertes dolores. Fue nuevamente internada el 3 de mayo, y falleció el 7 de mayo a causa de un shock cardiogénico irreversible. La autopsia determinó que un cuadro infeccioso derivó en peritonitis aguda, que podría haberse evitado con atención oportuna.

La fiscalía atribuye al médico negligencia e impericia, al no actuar de manera adecuada ante las complicaciones postoperatorias. La causa fue encuadrada en homicidio culposo, con agravantes como el modo, tiempo y lugar, y atenuante por la ausencia de antecedentes del profesional.

El abogado del médico, Omar Uría, cuestionó la acusación y pidió el sobreseimiento, argumentando que la paciente fue atendida correctamente y que la muerte no estuvo vinculada a la cirugía realizada por Marsicano. El médico defendió su actuación, detallando que la intervención fue sencilla, los controles postoperatorios fueron normales y los síntomas posteriores eran neurológicos, no abdominales.

Tras la audiencia de control, la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, ordenó la apertura a juicio de la causa, quedando Marsicano formalmente acusado y a la espera del debate oral.

Fuente: https://www.periodicojudicial.gov.ar/