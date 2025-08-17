Motociclista murió en un siniestro vial en Maipú
Mario Alejandro Crespín, de 44 años, murió tras perder el control de su moto en Maipú y colisionar contra un elemento de la banquina.
Luis Marsicano será juzgado por la muerte de Miriam Jiménez tras cirugía de apendicitis. Fiscalía pide 3 años de prisión y 7 de inhabilitación.
La fiscal de Instrucción N° 5 de San Luis, Débora Roy Gitto, presentó formalmente la acusación contra el médico Luis Marsicano, quien será juzgado por homicidio culposo tras la muerte de Miriam Jiménez, una paciente de 38 años que murió en mayo de 2020 en el Hospital Ramos Mejía. La Fiscalía solicitó una pena provisoria de 3 años de prisión efectiva y 7 años de inhabilitación para ejercer la medicina.
Médico irá a juicio por homicidio culposo de paciente en San Luis
Según la acusación, Jiménez inició en abril de 2020 estudios médicos por dolor abdominal bajo indicación de Marsicano. Fue diagnosticada con posible apendicitis y operada el 18 de abril. Recibió el alta dos días después, pero continuó con fuertes dolores. Fue nuevamente internada el 3 de mayo, y falleció el 7 de mayo a causa de un shock cardiogénico irreversible. La autopsia determinó que un cuadro infeccioso derivó en peritonitis aguda, que podría haberse evitado con atención oportuna.
La fiscalía atribuye al médico negligencia e impericia, al no actuar de manera adecuada ante las complicaciones postoperatorias. La causa fue encuadrada en homicidio culposo, con agravantes como el modo, tiempo y lugar, y atenuante por la ausencia de antecedentes del profesional.
El abogado del médico, Omar Uría, cuestionó la acusación y pidió el sobreseimiento, argumentando que la paciente fue atendida correctamente y que la muerte no estuvo vinculada a la cirugía realizada por Marsicano. El médico defendió su actuación, detallando que la intervención fue sencilla, los controles postoperatorios fueron normales y los síntomas posteriores eran neurológicos, no abdominales.
Tras la audiencia de control, la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, ordenó la apertura a juicio de la causa, quedando Marsicano formalmente acusado y a la espera del debate oral.
Un conductor de 35 años fue detenido en Acceso Este, Guaymallén, tras dar positivo en alcoholemia con 1,44 g/l. Interviene el Juzgado Contravencional.
Una conductora volcó en la Autopista de las Serranías Puntanas tras impactar contra un puma. Viajaba con dos mujeres que resultaron ilesas.
Una camioneta colisionó contra un árbol en RN 142 y calle Rodríguez. Dos hombres murieron y se investiga si había más ocupantes en el vehículo.
Una mujer de 49 años fue rescatada y trasladada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” tras un vuelco en la ruta provincial 10, en paraje La Esquina.
Una mujer de 82 años fue hallada sin vida cerca de su vivienda en Suyuque Viejo. No había signos de violencia. La Policía investiga las causas.
Dos hombres fueron hospitalizados tras el vuelco de un camión con carne vacuna en la Autopista de las Serranías Puntanas, en San Luis.
El Partido de los Jubilados de Mendoza pide medidas permanentes en toda la provincia para garantizar derechos y bienestar a los adultos mayores
Gimnasia y Tiro lo venció por 1 a 0, aún así por el momento el botellero (debe un partido con San Martín de Tucumán) sigue en la zona de clasificación.
Una marea azul y oro en la llegada de Boca Juniors al Hotel Sheraton de Mendoza, Paredes y Cavani los mas ovacionados por los simpatizantes xeneizes.