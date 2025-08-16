San Luis: volcó tras chocar con un puma
Una conductora volcó en la Autopista de las Serranías Puntanas tras impactar contra un puma. Viajaba con dos mujeres que resultaron ilesas.
El hecho ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú, cuando el conductor perdió el control del auto e impactó contra un árbol. Falleció en el lugar
Un trágico accidente de tránsito se registró en la madrugada de este sábado en Maipú, provincia de Mendoza. El hecho ocurrió alrededor de las 05:06 horas en la intersección de calle Don Bosco y Acceso Este, en la localidad de Rodeo del Medio, jurisdicción de la Comisaría 49°.
La víctima fatal fue identificada como Alejandro Ezequiel Palaguerra, de 19 años, quien circulaba a bordo de un automóvil por calle Don Bosco cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del rodado y terminó colisionando violentamente contra un árbol.
Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el conductor había quedado atrapado en el interior del vehículo, por lo que se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios y del Servicio de Emergencias Coordinado.
Pese a los esfuerzos de la médica que lo asistió en la ambulancia, el joven no logró sobrevivir y fue declarado sin vida dentro de la unidad de emergencia.
Las autoridades trabajan en el lugar para determinar las circunstancias que desencadenaron el siniestro.
