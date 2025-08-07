Los vuelos que tendrá el Aeropuerto del Valle del Conlara

De acuerdo con el cronograma difundido, los vuelos comerciales estarán habilitados los días jueves y domingos, permitiendo la conexión directa entre la ciudad de Buenos Aires y el norte de San Luis.

Ubicado en la localidad de Santa Rosa del Conlara, a 21 kilómetros de Villa de Merlo, el aeropuerto cumple un rol clave en el desarrollo turístico y productivo de la región. Su funcionamiento regular permite fortalecer el acceso de visitantes a uno de los destinos más elegidos del país, especialmente en fechas de escapadas o fines de semana largos.

La disponibilidad de vuelos desde y hacia Buenos Aires representa una ventaja tanto para turistas como para residentes, mejorando la conectividad y reduciendo significativamente los tiempos de traslado. Además, refuerza la integración del Valle del Conlara con el resto del país a través de una infraestructura aérea estratégica.