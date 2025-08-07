Paso Cristo Redentor Habilitado

Los vuelos que tendrá el Aeropuerto del Valle del Conlara

La terminal aérea de Santa Rosa del Conlara confirmó qué servicios dará Aerolíneas Argentinas en septiembre, uniendo el norte de San Luis con Buenos Aires.

Economía07/08/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

Aeropuerto-Valle-del-Conlara-1-630x473De acuerdo con el cronograma difundido, los vuelos comerciales estarán habilitados los días jueves y domingos, permitiendo la conexión directa entre la ciudad de Buenos Aires y el norte de San Luis.

cronograma aerop sta rosa conlaraUbicado en la localidad de Santa Rosa del Conlara, a 21 kilómetros de Villa de Merlo, el aeropuerto cumple un rol clave en el desarrollo turístico y productivo de la región. Su funcionamiento regular permite fortalecer el acceso de visitantes a uno de los destinos más elegidos del país, especialmente en fechas de escapadas o fines de semana largos.

conexion vuelosSan Luis: vuelos de Aerolíneas comenzarán a llegar al Aeropuerto Valle del Conlara

La disponibilidad de vuelos desde y hacia Buenos Aires representa una ventaja tanto para turistas como para residentes, mejorando la conectividad y reduciendo significativamente los tiempos de traslado. Además, refuerza la integración del Valle del Conlara con el resto del país a través de una infraestructura aérea estratégica.

