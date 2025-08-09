San Juan capacitará gratis en IA a mayores de 50 años

El programa, respaldado por Google.org y la Fundación Eidos Global, busca capacitar a 5.000 sanjuaninos en habilidades básicas de IA y reducir la brecha digital.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, presentó EsencIA, un programa pionero de formación en inteligencia artificial (IA) destinado principalmente a personas mayores de 50 años. El objetivo: reducir la brecha digital, promover la reconversión laboral y mejorar la empleabilidad en toda la provincia.

La iniciativa, impulsada junto a la Fundación Eidos Global y con el respaldo de Google.org, prevé capacitar a 5.000 personas de forma gratuita y 100% online. Se trata del primer paso del Convenio Marco de Asistencia y Colaboración firmado entre el Gobierno provincial y la fundación, con una vigencia de dos años y múltiples proyectos educativos y productivos en agenda.

En la firma del acuerdo participaron el ministro Gustavo Fernández; el secretario Germán Von Euw; los directores Andrés Menegazzo, Carlos Gallardo y Federico Ramos; y, por Eidos Global, Agustín Batto y Cecilia López Mendieta.



Dos cursos gratuitos para impulsar la inclusión digital

Curso de Alfabetización en Inteligencia Artificial para mayores de 50 años

Diseñado para personas con secundario completo y conocimientos digitales básicos. Aborda desde los fundamentos y usos de la IA hasta su aplicación ética en la vida cotidiana, además de herramientas de productividad y habilidades socioemocionales como pensamiento crítico, empatía y trabajo colaborativo.



📌 Inscripción: Formulario online



Curso de Formación de Formadores en IA

Dirigido a educadores, capacitadores y agentes comunitarios. Busca preparar a 100 instructores que luego repliquen los contenidos del programa en toda la provincia. Se dictará en modalidad virtual durante tres semanas.

📌 Inscripción: disponible desde el 11 de agosto en Instagram @ceci.produccionsj.



Un desafío regional

Según estimaciones, el 40% de la población de América Latina necesitará reconversión laboral en los próximos tres años. En Argentina, el 69,9% de los adultos mayores usa internet, aún lejos de los índices de la población joven.

Con EsencIA, San Juan apuesta a la inteligencia artificial como motor de desarrollo económico y herramienta de inclusión, preparando a su población para los desafíos del futuro laboral.

La brecha digital en adultos mayores

La brecha digital en adultos mayores es la desigualdad que existe entre las personas mayores y otros grupos etarios en el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales (computadoras, internet, teléfonos inteligentes, aplicaciones, inteligencia artificial, etc.).

En este grupo poblacional, la brecha se manifiesta principalmente por:

Falta de acceso: no contar con dispositivos o conexión a internet.

Baja alfabetización digital: no saber usar las herramientas tecnológicas o hacerlo de forma limitada.

Desconfianza o resistencia al cambio: temor a cometer errores o a sufrir estafas en línea.

Desigualdad de oportunidades: menor acceso a información, trámites online, capacitación y empleos que requieren habilidades digitales.



En la práctica, esta brecha reduce la autonomía de los adultos mayores y puede aislarlos social y laboralmente, ya que gran parte de la comunicación, los servicios públicos, la banca y el comercio se realizan hoy por medios digitales.

Programas como EsencIA apuntan justamente a cerrar esa distancia para que las personas mayores puedan participar plenamente de la vida digital y aprovechar sus beneficios.