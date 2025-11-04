Google otorgó becas doctorales a estudiantes argentinos

Fuesmen desarrolla IA y marca un hito en radioterapia
Se trata de una iniciativa que apoya a estudiantes de posgrado de todo el mundo que desarrollan investigaciones innovadoras en informática y disciplinas afines.Tecnología04/11/2025Redacción CuyoNoticias
Google anunció a los beneficiarios del Programa de Becas de Doctorado 2025, una iniciativa que apoya a estudiantes de posgrado de todo el mundo que desarrollan investigaciones innovadoras en informática y disciplinas afines. Este año, tres jóvenes de universidades argentinas fueron seleccionados entre los 255 becarios globales.
Los estudiantes argentinos que integran el programa son:
- Gabriel Torre (Universidad de Buenos Aires), por su trabajo en aprendizaje automático y sus fundamentos.
- Tadeo Casiraghi (Universidad de San Andrés), también en aprendizaje automático y sus fundamentos.
- Guillermo Marzik (Instituto Sabato – Universidad Nacional de San Martín), por su investigación en salud.
A nivel mundial, Google.org destinará más de 10 millones de dólares para apoyar a investigadores de 35 países y 12 áreas de estudio, con el propósito de fortalecer el talento científico y tecnológico en regiones emergentes como Latinoamérica y Medio Oriente.
Los becarios recibirán financiación completa para sus estudios, mentoría personalizada de investigadores de Google y acceso a una red global de investigación.
Desde su creación hace 16 años, el programa ha beneficiado a más de 950 estudiantes de 44 países y 227 instituciones, consolidándose como una plataforma clave para impulsar la ciencia y la innovación a nivel internacional.
El Servicio de Radioterapia de Fuesmen en la provincia de Mendoza protagoniza un avance histórico en la aplicación de inteligencia artificial en salud.
