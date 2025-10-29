YouTube impulsa nuevas herramientas de IA para creadores

La plataforma explicó que las visualizaciones desde TV se han convertido en un espacio clave para los creadores: en el último año, la cantidad de canales que obtuvieron ingresos de seis cifras o más desde televisores aumentó más del 45% a nivel global.

Entre las novedades, YouTube permitirá subir miniaturas de hasta 50 MB, con resolución 4K, para ofrecer imágenes más nítidas y atractivas. Además, incorporará una función impulsada por inteligencia artificial que mejorará automáticamente la resolución de los videos subidos en baja calidad, elevándolos de SD a HD y, próximamente, hasta 4K. Los creadores podrán mantener los archivos originales y decidir si aceptan o no estas mejoras.

También se renovará la experiencia de navegación en canales, con vistas previas inmersivas en la página principal y una nueva organización de los videos en colecciones. A su vez, la búsqueda contextual priorizará los contenidos de cada canal cuando los usuarios los consulten desde televisores.

Otra de las herramientas apunta a fortalecer las experiencias de compra desde la TV. Los espectadores podrán escanear códigos QR para acceder directamente a productos mostrados en los videos y, próximamente, ver etiquetas interactivas en momentos específicos del contenido.

Desde la compañía destacaron que la televisión es actualmente “la plataforma de mayor crecimiento para YouTube”, y reafirmaron su compromiso de seguir ofreciendo funciones que permitan a los creadores brillar en cualquier pantalla.