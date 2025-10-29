YouTube impulsa nuevas herramientas de IA para creadores

Fuesmen desarrolla IA y marca un hito en radioterapia
El Servicio de Radioterapia de Fuesmen en la provincia de Mendoza protagoniza un avance histórico en la aplicación de inteligencia artificial en salud.
Se trata de herramientas diseñadas para mejorar la experiencia de visualización en televisores y ayudar a los creadores a destacar sus contenidos en la pantalla más grande del hogar.Tecnología29/10/2025Redacción CuyoNoticias
La plataforma explicó que las visualizaciones desde TV se han convertido en un espacio clave para los creadores: en el último año, la cantidad de canales que obtuvieron ingresos de seis cifras o más desde televisores aumentó más del 45% a nivel global.
Entre las novedades, YouTube permitirá subir miniaturas de hasta 50 MB, con resolución 4K, para ofrecer imágenes más nítidas y atractivas. Además, incorporará una función impulsada por inteligencia artificial que mejorará automáticamente la resolución de los videos subidos en baja calidad, elevándolos de SD a HD y, próximamente, hasta 4K. Los creadores podrán mantener los archivos originales y decidir si aceptan o no estas mejoras.
También se renovará la experiencia de navegación en canales, con vistas previas inmersivas en la página principal y una nueva organización de los videos en colecciones. A su vez, la búsqueda contextual priorizará los contenidos de cada canal cuando los usuarios los consulten desde televisores.
Otra de las herramientas apunta a fortalecer las experiencias de compra desde la TV. Los espectadores podrán escanear códigos QR para acceder directamente a productos mostrados en los videos y, próximamente, ver etiquetas interactivas en momentos específicos del contenido.
Desde la compañía destacaron que la televisión es actualmente “la plataforma de mayor crecimiento para YouTube”, y reafirmaron su compromiso de seguir ofreciendo funciones que permitan a los creadores brillar en cualquier pantalla.
El encuentro de robótica más importante de Mendoza se realizará este sábado 25 de octubre desde las 9. La entrada será libre, con un alimento no perecedero.
La Universidad Provincial de Oficios lanza UPrO Play, una plataforma creada por estudiantes que revoluciona la educación con contenidos innovadores.
Google presenta el plan AI Plus y ofrece AI Pro gratis para estudiantes por un año. La compañía busca democratizar el poder de su IA más avanzada en la Argentina.
Más de 60 instituciones fueron conectadas a través de soluciones satelitales en 2024 y 2025, asegurando así el acceso digital en escuelas, hospitales, áreas protegidas y puestos de seguridad.
La Secretaría de Transformación Digital comenzó un nuevo ciclo sobre innovación en la administración pública, con la inteligencia artificial como tema central.
Ya se conectaron 210 sitios clave, incluyendo 115 escuelas, y continúan los trabajos para optimizar la infraestructura digital en toda la provincia.
La Universidad de Congreso abre las inscripciones para una capacitación en Inteligencia Artificial orientada a integrar la IA en la elaboración y evaluación de proyectos de investigación.
Este jueves, calle Arístides Villanueva será el escenario de una gran fiesta para celebrar Halloween, con música en vivo, concursos, shows y promociones gastronómicas en bares y restaurantes de la zona.
El Servicio de Cardiología Electrofisiológica del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” llevó a cabo una ablación de fibrilación auricular utilizando tecnología de mapeo tridimensional. El paciente fue dado de alta apenas 24 horas después del procedimiento.
A través de un convenio entre el gobierno y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, brindarán formación a integrantes y equipos técnicos de cooperativas.
La jornada comenzará con la maratón, luego caminata, partiendo desde la sede escolar ubicada en calle Hugo del Carril y Las Flores, barrio Puertas del Sol.
Más de 60 equipos de hockey sobre patines de Argentina, Chile y Colombia, serán parte de la competencia continental en la provincia de San Juan