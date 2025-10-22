Paso Cristo Redentor Habilitado

La Nave Cultural será sede del torneo PROBOTAE 2025

El encuentro de robótica más importante de Mendoza se realizará este sábado 25 de octubre desde las 9. La entrada será libre, con un alimento no perecedero.

roboticaLa Nave Cultural volverá a llenarse de robots con una nueva edición del torneo PROBOTAE 2025, una competencia que reúne a estudiantes, aficionados y profesionales de la robótica. El evento es organizado por la Fundación Tomás Alva Edison y Probot School, junto con la Liga Nacional de Robótica.

La competencia contará con dos categorías: escolar y profesional. En la primera, podrán participar personas desde los 8 años con robots homologados según el reglamento oficial; mientras que la segunda estará destinada a equipos que cumplen con las exigencias de la liga nacional.

“El torneo PROBOTAE busca fomentar la creatividad, la educación y las vocaciones tempranas en ciencia y programación. Además, es una gran oportunidad para que chicos y chicas disfruten de las competencias de fútbol, sumo, mini-sumo y seguidores en línea”, explicó Graciela Bertancourt, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison.

El año pasado participaron cerca de 300 robots, y los organizadores esperan superar los 400 competidores en esta edición. La propuesta apunta a que las familias mendocinas se acerquen a disfrutar de una jornada tecnológica con entrada gratuita, solo a cambio de un alimento no perecedero.

