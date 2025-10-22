La Nave Cultural será sede del torneo PROBOTAE 2025

UPrO Play: el primer streaming académico de San Luis
La Universidad Provincial de Oficios lanza UPrO Play, una plataforma creada por estudiantes que revoluciona la educación con contenidos innovadores.
El encuentro de robótica más importante de Mendoza se realizará este sábado 25 de octubre desde las 9. La entrada será libre, con un alimento no perecedero.Tecnología22/10/2025Redacción CuyoNoticias
La Nave Cultural volverá a llenarse de robots con una nueva edición del torneo PROBOTAE 2025, una competencia que reúne a estudiantes, aficionados y profesionales de la robótica. El evento es organizado por la Fundación Tomás Alva Edison y Probot School, junto con la Liga Nacional de Robótica.
La competencia contará con dos categorías: escolar y profesional. En la primera, podrán participar personas desde los 8 años con robots homologados según el reglamento oficial; mientras que la segunda estará destinada a equipos que cumplen con las exigencias de la liga nacional.
“El torneo PROBOTAE busca fomentar la creatividad, la educación y las vocaciones tempranas en ciencia y programación. Además, es una gran oportunidad para que chicos y chicas disfruten de las competencias de fútbol, sumo, mini-sumo y seguidores en línea”, explicó Graciela Bertancourt, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison.
El año pasado participaron cerca de 300 robots, y los organizadores esperan superar los 400 competidores en esta edición. La propuesta apunta a que las familias mendocinas se acerquen a disfrutar de una jornada tecnológica con entrada gratuita, solo a cambio de un alimento no perecedero.
Google presenta el plan AI Plus y ofrece AI Pro gratis para estudiantes por un año. La compañía busca democratizar el poder de su IA más avanzada en la Argentina.
Más de 60 instituciones fueron conectadas a través de soluciones satelitales en 2024 y 2025, asegurando así el acceso digital en escuelas, hospitales, áreas protegidas y puestos de seguridad.
La Secretaría de Transformación Digital comenzó un nuevo ciclo sobre innovación en la administración pública, con la inteligencia artificial como tema central.
Ya se conectaron 210 sitios clave, incluyendo 115 escuelas, y continúan los trabajos para optimizar la infraestructura digital en toda la provincia.
La Universidad de Congreso abre las inscripciones para una capacitación en Inteligencia Artificial orientada a integrar la IA en la elaboración y evaluación de proyectos de investigación.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
Las actividades delictivas tienden a ser más agudas en lugares donde no hay suficiente alumbrado público, calles con difícil acceso y áreas poco vigiladas o con reducida visibilidad.
Fadep y Argentino empataron sin goles en Russell, los otros dos equipos que completan la zona Arenas Raffo y La Dormida de la zona Este tambien sin goles.
Cada 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia, fecha impulsada por la Sociedad Internacional de Menopausia para visibilizar la importancia del cuidado integral de la salud de la mujer en esta etapa.
El tradicional evento deportivo se realizará el sábado 29 de noviembre, con largada a las 21.30 h desde la explanada de la Casa de Gobierno.
Un hombre de 39 años fue acusado de almacenar y compartir imágenes y videos de explotación sexual infantil, tras una investigación iniciada a partir de un reporte internacional.
Miércoles, jueves y viernes, de 6.30 a 8 de la mañana se descargarán champas de pasto que serán colocadas en el predio del lado del departamento de Guaymallén.