La Nave Cultural será sede del torneo PROBOTAE 2025

La Nave Cultural volverá a llenarse de robots con una nueva edición del torneo PROBOTAE 2025, una competencia que reúne a estudiantes, aficionados y profesionales de la robótica. El evento es organizado por la Fundación Tomás Alva Edison y Probot School, junto con la Liga Nacional de Robótica.

La competencia contará con dos categorías: escolar y profesional. En la primera, podrán participar personas desde los 8 años con robots homologados según el reglamento oficial; mientras que la segunda estará destinada a equipos que cumplen con las exigencias de la liga nacional.

“El torneo PROBOTAE busca fomentar la creatividad, la educación y las vocaciones tempranas en ciencia y programación. Además, es una gran oportunidad para que chicos y chicas disfruten de las competencias de fútbol, sumo, mini-sumo y seguidores en línea”, explicó Graciela Bertancourt, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison.

El año pasado participaron cerca de 300 robots, y los organizadores esperan superar los 400 competidores en esta edición. La propuesta apunta a que las familias mendocinas se acerquen a disfrutar de una jornada tecnológica con entrada gratuita, solo a cambio de un alimento no perecedero.