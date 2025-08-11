Paso Cristo Redentor Habilitado

Maipú impulsa entornos amigables para la lactancia materna

La comun pondrá en funcionamiento un nuevo espacio de lactancia en el Centro de Salud N°8 de Russell, que se suma a la Sala de Lactancia ya existente en el Edificio Municipal.

Mes de la lactancia materna Maipú 1Este proyecto de la Municipalidad de Maipú tiene como objetivo garantizar un entorno digno y cómodo para las madres que amamantan, promoviendo así una práctica clave para el desarrollo saludable de los niños.

Mes de la lactancia materna Maipú 2La iniciativa se alinea con los objetivos globales de la OMS y la OPS, que destacan la lactancia materna como un pilar fundamental para reducir la mortalidad infantil y fortalecer el vínculo madre-hijo. El nuevo espacio en el Centro de Salud Russell así como el del edificio municipal están equipados con las condiciones necesarias para brindar privacidad, higiene y tranquilidad, facilitando que las madres puedan alimentar a sus bebés durante sus consultas o trámites en el lugar. De esta manera, el municipio busca eliminar barreras y fomentar una cultura de apoyo a la lactancia en la comunidad.

lactancia materna 2Hospital Español: actividades en la Semana de la Lactancia

Con esta acción, la comuna maipucina avanza en su meta de reafirmar su compromiso con la salud pública y el bienestar integral de las familias. Estas políticas no solo benefician a las madres y sus hijos, sino que también contribuyen a construir una sociedad más equitativa y saludable. 

