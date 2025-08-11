Maipú impulsa entornos amigables para la lactancia materna

Este proyecto de la Municipalidad de Maipú tiene como objetivo garantizar un entorno digno y cómodo para las madres que amamantan, promoviendo así una práctica clave para el desarrollo saludable de los niños.

La iniciativa se alinea con los objetivos globales de la OMS y la OPS, que destacan la lactancia materna como un pilar fundamental para reducir la mortalidad infantil y fortalecer el vínculo madre-hijo. El nuevo espacio en el Centro de Salud Russell así como el del edificio municipal están equipados con las condiciones necesarias para brindar privacidad, higiene y tranquilidad, facilitando que las madres puedan alimentar a sus bebés durante sus consultas o trámites en el lugar. De esta manera, el municipio busca eliminar barreras y fomentar una cultura de apoyo a la lactancia en la comunidad.

Con esta acción, la comuna maipucina avanza en su meta de reafirmar su compromiso con la salud pública y el bienestar integral de las familias. Estas políticas no solo benefician a las madres y sus hijos, sino que también contribuyen a construir una sociedad más equitativa y saludable.