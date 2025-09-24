Camión volcó en Ruta 7 cerca de Polvaredas

Un accidente vial se registró este miercoles a las 10.30 en la Ruta Nacional 7, corredor internacional Cristo Redentor, a la altura del kilómetro 1.185, antes del túnel 13, en la zona de Polvaredas, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Mendoza.

Según informó la policía mendocina, un camión Iveco que circulaba de Oeste a Este sufrió un desperfecto mecánico, lo que provocó que su conductor perdiera el control y el vehículo terminara desbarrancando.

El chofer, identificado como S.D.R., de 30 años de edad, viajaba solo y resultó ileso, sin lesiones que requirieran asistencia médica.

Personal de Vialidad Nacional y de Policía Vial trabajó en el lugar para retirar el vehículo y despejar la calzada. La circulación en sentido Este se mantuvo interrumpida de manera momentánea hasta que se restableció la normalidad del tránsito en el corredor internacional.