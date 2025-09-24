Camión volcó en Ruta 7 cerca de Polvaredas

Tragedia en San Juan, menor muere en incendio de vivienda
Ocurrió en la madrugada de este martes en La Chimbera, la madre está internada en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga con diversas quemaduras.
Un accidente vial se registró este miercoles a las 10.30 en la Ruta Nacional 7, corredor internacional Cristo Redentor, a la altura del kilómetro 1.185, antes del túnel 13, en la zona de Polvaredas, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Mendoza.
Según informó la policía mendocina, un camión Iveco que circulaba de Oeste a Este sufrió un desperfecto mecánico, lo que provocó que su conductor perdiera el control y el vehículo terminara desbarrancando.
El chofer, identificado como S.D.R., de 30 años de edad, viajaba solo y resultó ileso, sin lesiones que requirieran asistencia médica.
Personal de Vialidad Nacional y de Policía Vial trabajó en el lugar para retirar el vehículo y despejar la calzada. La circulación en sentido Este se mantuvo interrumpida de manera momentánea hasta que se restableció la normalidad del tránsito en el corredor internacional.
