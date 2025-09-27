San Juan: vientos furiosos y asistencia a familias afectadas

Luego del viento sur ocurrido el viernes 26 de septiembre, en horas de la tarde y noche, que afectó a varios departamentos de la provincia de San Juan, personal técnico y funcionarios de la Dirección de Emergencia y Politícas Alimentarias hicieron un relevamiento para asistir con diferentes elementos a las familias que lo necesitaban.

Un fenómeno que se sintió en toda la provincia

Sarmiento: Se produjo un derrumbe del techo de la vivienda perteneciente a la familia compuesta por Vanina Diaz y Jonathan Alfaro. Su hijo quedó atrapado por el derrumbe y fue posteriormente rescatado y trasladado al hospital donde permance internado por precaución. El resto de sus hijos que no sufrieron heridas fueron trasladados al cuidado de su abuela. Se los asiste con ayuda del municipio.

Caucete: Se produjo un incendio en una vivienda del Barrio Guayaguas. El siniestro se originó a raíz de un cortocircuito, lo que provocó la propagación del fuego. Como consecuencia, la vivienda sufrió daños totales.

En este departamento, una mamá con sus 4 hijos (menores de edad) fue asistida tras un robo total en su vivienda, al trasladarse a otro lugar para protegerse del viento.

Rivadavia: caída de postes de tendido eléctrico, afectando el suministro en varias zonas.



Capital: Se reportan caídas de árboles y postes en diversas zonas, sin que se vieran comprometidas personas ni bienes materiales.



Rawson: Caída de ramas de gran porte, con obstrucción parcial de calles.

Calingasta: Se registró un incendio en las márgenes del Río Castaño, en la localidad de Villa Corral. No afectó personas ni viviendas.

Barreal se quedó sin suministro eléctrico por la caída de un árbol sobre las líneas de alta tensión que abastecen al distrito sur de Calingasta.

Jáchal: Caídas de ramas y poste eléctricos.

Iglesia: Caídas de ramas y poste eléctricos. Sin personas ni viviendas afectadas.

9 de Julio: Se produjo un incendio en un parral abandonado, que se pudo controlar con la ayuda de bomberos.