San Juan: vientos furiosos y asistencia a familias afectadas

Mendoza sufrió 440 daños por el viento Zonda
El fuerte viento del 26 de septiembre provocó caída de árboles, postes y techos en toda la provincia de Mendoza, con mujer muerta y varios heridos.
Tras las fuertes ráfagas que azotaron la provincia, el servicio de luz se fue restableciendo y se asiste a los afectados especialmente por daños materiales en las viviendasSociedad27/09/2025Periodistas CuyoNoticias
Luego del viento sur ocurrido el viernes 26 de septiembre, en horas de la tarde y noche, que afectó a varios departamentos de la provincia de San Juan, personal técnico y funcionarios de la Dirección de Emergencia y Politícas Alimentarias hicieron un relevamiento para asistir con diferentes elementos a las familias que lo necesitaban.
Sarmiento: Se produjo un derrumbe del techo de la vivienda perteneciente a la familia compuesta por Vanina Diaz y Jonathan Alfaro. Su hijo quedó atrapado por el derrumbe y fue posteriormente rescatado y trasladado al hospital donde permance internado por precaución. El resto de sus hijos que no sufrieron heridas fueron trasladados al cuidado de su abuela. Se los asiste con ayuda del municipio.
Caucete: Se produjo un incendio en una vivienda del Barrio Guayaguas. El siniestro se originó a raíz de un cortocircuito, lo que provocó la propagación del fuego. Como consecuencia, la vivienda sufrió daños totales.
En este departamento, una mamá con sus 4 hijos (menores de edad) fue asistida tras un robo total en su vivienda, al trasladarse a otro lugar para protegerse del viento.
Rivadavia: caída de postes de tendido eléctrico, afectando el suministro en varias zonas.
Capital: Se reportan caídas de árboles y postes en diversas zonas, sin que se vieran comprometidas personas ni bienes materiales.
Rawson: Caída de ramas de gran porte, con obstrucción parcial de calles.
Calingasta: Se registró un incendio en las márgenes del Río Castaño, en la localidad de Villa Corral. No afectó personas ni viviendas.
Barreal se quedó sin suministro eléctrico por la caída de un árbol sobre las líneas de alta tensión que abastecen al distrito sur de Calingasta.
Jáchal: Caídas de ramas y poste eléctricos.
Iglesia: Caídas de ramas y poste eléctricos. Sin personas ni viviendas afectadas.
9 de Julio: Se produjo un incendio en un parral abandonado, que se pudo controlar con la ayuda de bomberos.
El fuerte viento del 26 de septiembre provocó caída de árboles, postes y techos en toda la provincia de Mendoza, con mujer muerta y varios heridos.
Ante los pronósticos meteorológicos para alta montaña, los coordinadores del corredor bioceánico decidieron el corte preventivo a partir de las 22 horas
La edición 2026 del Libro de Tendencias de Verallia, destaca las transformaciones profundas y duraderas en los comportamientos de los consumidores en los sectores de alimentos y bebidas.
Para celebrar la llegada de la estación, la destilería mendocina encomendó a reconocidos bartenders la elaboración de cuatro tragos de autor, usando sus exclusivos destilados y aperitivos.
Se trata de un café con elaboración casera 100% sin gluten nacido en la casa de la infancia de su dueño, en Guaymallén. Una propuesta saludable que llegó para quedarse.
La Subsecretaría de Cultura de Mendoza, en conjunto con Editorial Planeta, presenta esta propuesta que une a destacados autores argentinos con el patrimonio vitivinícola de la provincia.
La casa de estudios anunció la apertura de postulaciones para la Maestría en Dirección de Recursos Humanos, un posgrado con enfoque en liderazgo 360 y pensamiento crítico, orientado a profesionales.
Son las tesis ternadas de la tercera edición del Concurso Nacional impulsado por INVAP, que destaca proyectos de investigación aplicada en el universo de la ingeniería con pluralidad de miradas.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
El mandatario sanjuanino destacó la importancia de dejar atrás las divisiones y trabajar de manera conjunta para consolidar un proyecto de país.
Quince proyectos recibirán capacitación y mentorías gratuitas para validar su viabilidad comercial y fortalecer el ecosistema emprendedor sanjuanino.
Del 1 al 5 de octubre, el estadio Aldo Cantoni de San Juan será escenario del campeonato internacional que reunirá a los mejores equipos del mundo.
La promoción de hábitos saludables es fundamental para la salud cardiovascular. Hasta el 80 % de las muertes prematuras por estas patologías son prevenibles, y observan una disminución en el consumo de frutas y hortalizas.