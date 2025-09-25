Paso Cristo Redentor Habilitado

Este jueves a la noche cierra el paso Cristo Redentor

Ante los pronósticos meteorológicos para alta montaña, los coordinadores del corredor bioceánico decidieron el corte preventivo a partir de las 22 horas

WhatsApp Image 2025-09-25 at 08.59.54Este jueves a partir de las 22:00 horas el paso internacional Cristo Rdentor que une Argentina con Chile en la provincia de Mendoza, cerrará preventivamente ante las pronosticadas malas condiciones climáticas en alta montaña.
 
Los usuarios del corredor bioceánico deberán tener en cuenta que hoy jueves 25 de septiembre el Paso Internacional permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, con cierre de barrera en Uspallata a partir de las 20:00 horas. 

Los informes meteorológicos dan cuenta de inestabilidad y nevadas en la alta montaña que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad y solicitan programar el viaje para evitar inconvenientes siguiendo el estado del Paso en los sitios oficiales: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera 

