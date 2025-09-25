Este jueves a la noche cierra el paso Cristo Redentor

Verallia Argentina y sus tendencias 2026
La edición 2026 del Libro de Tendencias de Verallia, destaca las transformaciones profundas y duraderas en los comportamientos de los consumidores en los sectores de alimentos y bebidas.
Este jueves a partir de las 22:00 horas el paso internacional Cristo Rdentor que une Argentina con Chile en la provincia de Mendoza, cerrará preventivamente ante las pronosticadas malas condiciones climáticas en alta montaña.
Los usuarios del corredor bioceánico deberán tener en cuenta que hoy jueves 25 de septiembre el Paso Internacional permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, con cierre de barrera en Uspallata a partir de las 20:00 horas.
Los informes meteorológicos dan cuenta de inestabilidad y nevadas en la alta montaña que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad y solicitan programar el viaje para evitar inconvenientes siguiendo el estado del Paso en los sitios oficiales: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera
Para celebrar la llegada de la estación, la destilería mendocina encomendó a reconocidos bartenders la elaboración de cuatro tragos de autor, usando sus exclusivos destilados y aperitivos.
Se trata de un café con elaboración casera 100% sin gluten nacido en la casa de la infancia de su dueño, en Guaymallén. Una propuesta saludable que llegó para quedarse.
La Subsecretaría de Cultura de Mendoza, en conjunto con Editorial Planeta, presenta esta propuesta que une a destacados autores argentinos con el patrimonio vitivinícola de la provincia.
La casa de estudios anunció la apertura de postulaciones para la Maestría en Dirección de Recursos Humanos, un posgrado con enfoque en liderazgo 360 y pensamiento crítico, orientado a profesionales.
Son las tesis ternadas de la tercera edición del Concurso Nacional impulsado por INVAP, que destaca proyectos de investigación aplicada en el universo de la ingeniería con pluralidad de miradas.
Con más de 4 hectáreas de juegos, deporte y naturaleza, el nuevo Parque de los Niños es un pulmón verde pensado para la recreación y el aprendizaje familiar.
Defensa Civil asiste a ocho familias tras una fuerte tormenta con granizo que dañó viviendas y colapsó acequias en La Consulta y otras zonas de San Carlos.
Ocurrió en la madrugada de este martes en La Chimbera, la madre está internada en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga con diversas quemaduras.
Ficamen hizo la presentación regional del nuevo camión ante los principales empresarios del transporte de carga de Mendoza, un modelo que rompe con los moldes.
Mercedes Suárez, Gustavo Sánchez y Marcos Arce fueron los corredores sanjuaninos en la prueba. En cuyo en tanto se disputó la Maratón Huazihul.
El certamen comenzará con el fútbol el próximo 3 de octubre y se desarrollará en la Villa Deportiva y es esperado con ansias por los estatales de San Luis.