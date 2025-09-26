Mendoza sufrió 440 daños por el viento Zonda

La provincia de Mendoza vivió este viernes 26 de septiembre una jornada crítica por la presencia de viento Zonda que provocó 440 incidentes en distintos departamentos, según el relevamiento oficial realizado hasta las 21:00 hs. El fenómeno generó caída de árboles, postes, voladuras de techos, incendios de campo y dejó un saldo de una persona muerta y varios heridos.

El departamento más afectado fue Guaymallén, con 62 reportes, seguido por San Rafael con 44, Maipú con 41 —donde se registró el único fallecimiento—, Las Heras con 39, Lavalle con 34, Godoy Cruz con 29, Santa Rosa con 28, Junín con 25 y Tupungato con 24. También se reportaron daños en Tunuyán 23, Luján de Cuyo 22, San Martín 21, Capital 15, General Alvear 13, La Paz 9 y San Carlos 8. En Malargüe no se registraron novedades.

Entre los episodios más graves se destacan la caída de árboles y postes que interrumpieron rutas, como la 71 en Santa Rosa, y la voladura de techos en viviendas y comercios, especialmente en Maipú, San Rafael y Godoy Cruz. En Lavalle y Junín se reportaron incendios de campo y afectación del tendido eléctrico de alta tensión.

Personal de Defensa Civil, Bomberos, Policía Vial y municipios trabajan para despejar calles, restablecer los servicios esenciales y asistir a las familias afectadas. Las autoridades solicitaron a la población mantener precaución y evitar circular.