San Juan: incautan más de 1 kilo de cocaína y hojas de coca

Incendio en Villa Mercedes: buscan responsables
Un fuego arrasó 200 hectáreas de pastizales en Villa Mercedes. No había autorización para la quema y aún no se identificó a los responsables.
En sendos controles de Gendarmería, efectivos detectaron los paquetes con droga, en un colectivo y un camión respectivamente. Los involucrados fueron detenidos.Policiales19/08/2025Redacción CuyoNoticias
Efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” a la altura del Paraje San Carlos, sobre la Ruta Nacional N° 40, inspeccionaron un colectivo y detectaron una mochila que contenía tres paquetes que contenían una sustancia.
Ante la presencia de testigos se realizaron las pruebas de orientación de campo que arrojaron como resultado 1 kilo 573 gramos de cocaína. Por orden del Magistrado que interviene en la causa, el pasajero propietario de los elementos quedó detenido por presunta infracción a la Ley 23.737, mientras que la droga fue decomisada.
El segundo procedimiento tuvo lugar el domingo, cuando los uniformados controlaron un camión con acoplado procedente de Pichanal (Salta) que se dirigía hacia Mendoza.
Cuando los funcionarios requisaron el sector del cajón de herramientas, hallaron una caja de cartón que contenía paquetes con 12 kilos de hojas de coca en infracción a la Ley 22.415. Se dio intervención a ARCA delegación San Juan.
Franco David Guevara fue condenado por atropellar y matar a Néstor Nievas en julio de 2024. Estaba ebrio e inhabilitado para conducir al momento del episodio.
Dos visitantes acampaban en RN 40, a la altura de Albardón, cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes que les robaron un celular y un bolso
Efectivos de Investigaciones hallaron una bicicleta Over rodado 29 robada en calle Mitre. Fue restituida a su dueño y la causa sigue en investigación.
Luis Marsicano será juzgado por la muerte de Miriam Jiménez tras cirugía de apendicitis. Fiscalía pide 3 años de prisión y 7 de inhabilitación.
Mario Alejandro Crespín, de 44 años, murió tras perder el control de su moto en Maipú y colisionar contra un elemento de la banquina.
Un conductor de 35 años fue detenido en Acceso Este, Guaymallén, tras dar positivo en alcoholemia con 1,44 g/l. Interviene el Juzgado Contravencional.
El hecho ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú, cuando el conductor perdió el control del auto e impactó contra un árbol. Falleció en el lugar
Cayó derrotado por River 4 a 2 en el Monumental, sigue sin ganar en el Clausura y solo está arriba de dos equipos en la tabla y el descenso acecha.
La solicitud se extiende por El Pachón y Agua Rica, ambas inversiones de la empresa minera en Argentina donde es propietaria en un 100%.
Junior Achievement Cuyo y el Ministerio de Educación de San Juan, se unen para para impulsar trayectos de formación docente para enseñar finanzas.
En tiempos donde el cuidado del planeta dejó de ser una opción para convertirse en urgencia, Sheraton Mendoza Hotel se posiciona como un referente en la implementación de prácticas responsables y sostenibles.