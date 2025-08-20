Detienen a joven por asaltar a chofer de DIDI
Un hombre de 23 años fue detenido en Santa Lucía acusado de robar $40.000 a un chofer de DIDI tras simular ser pasajero. La UFI Flagrancia investiga el caso.
Dos hombres armados robaron $100 mil en una estación de servicio en Rivadavia, pero fueron detenidos gracias a la intervención policial.Policiales20/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en Rivadavia en la provincia de San Juan tras asaltar una estación de servicio ubicada en la intersección de Benavidez y Callejón Ullum. El hecho ocurrió cuando los delincuentes, armados, redujeron al personal y sustrajeron $100.000 en efectivo.
Rivadavia: dos detenidos por asalto a estación de servicio
De acuerdo con la información policial, el procedimiento fue llevado a cabo por el Comando Radioeléctrico, que logró interceptar a los asaltantes luego de la denuncia. Uno de ellos fue reducido gracias a la intervención de un policía que se encontraba franco de servicio, quien advirtió la situación y colaboró en la captura.
Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia y enfrentan cargos por robo agravado. Las autoridades destacaron la rápida actuación que permitió evitar que los delincuentes escaparan con el dinero sustraído.
En sendos controles de Gendarmería, efectivos detectaron los paquetes con droga, en un colectivo y un camión respectivamente. Los involucrados fueron detenidos.
Un fuego arrasó 200 hectáreas de pastizales en Villa Mercedes. No había autorización para la quema y aún no se identificó a los responsables.
Franco David Guevara fue condenado por atropellar y matar a Néstor Nievas en julio de 2024. Estaba ebrio e inhabilitado para conducir al momento del episodio.
Dos visitantes acampaban en RN 40, a la altura de Albardón, cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes que les robaron un celular y un bolso
Efectivos de Investigaciones hallaron una bicicleta Over rodado 29 robada en calle Mitre. Fue restituida a su dueño y la causa sigue en investigación.
Luis Marsicano será juzgado por la muerte de Miriam Jiménez tras cirugía de apendicitis. Fiscalía pide 3 años de prisión y 7 de inhabilitación.
Mario Alejandro Crespín, de 44 años, murió tras perder el control de su moto en Maipú y colisionar contra un elemento de la banquina.
La Municipalidad de Godoy Cruz organiza esta maratón en el Parque San Vicente para alumnos de 4to año de las escuelas del departamento el 21 de setiembre.
Son 23 jóvenes que serán parte del proyecto de intercambio educativo internacional "Si estudiara al otro lado del Atlántico". Jefes comunales de Mendoza y Maipú, presentes.
La jefa comunal Norma Velázquez exigió retractación a Pablo Oro por difundir un documento oficial. FOPEA advirtió sobre un ataque a la prensa.
Este año evaluarán a cerca de 200 escuelas en todo el país, entre ellas seis establecimientos educativos de San Luis. En total, participarán unos 2500 alumnos de 15 años en áreas de Lectura, Matemática y Ciencias.