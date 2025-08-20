Paso Cristo Redentor Cerrado

Caen dos ladrones tras asalto en Rivadavia

Dos hombres armados robaron $100 mil en una estación de servicio en Rivadavia, pero fueron detenidos gracias a la intervención policial.

Policiales20/08/2025

WhatsApp Image 2025-08-20 at 2.05.36 PMDos hombres mayores de edad fueron detenidos en Rivadavia en la provincia de San Juan tras asaltar una estación de servicio ubicada en la intersección de Benavidez y Callejón Ullum. El hecho ocurrió cuando los delincuentes, armados, redujeron al personal y sustrajeron $100.000 en efectivo.

Rivadavia: dos detenidos por asalto a estación de servicio

De acuerdo con la información policial, el procedimiento fue llevado a cabo por el Comando Radioeléctrico, que logró interceptar a los asaltantes luego de la denuncia. Uno de ellos fue reducido gracias a la intervención de un policía que se encontraba franco de servicio, quien advirtió la situación y colaboró en la captura.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia y enfrentan cargos por robo agravado. Las autoridades destacaron la rápida actuación que permitió evitar que los delincuentes escaparan con el dinero sustraído.

