Memorial y bicicleta blanca donde murió el "Monito" Camargo

Angel Darío "Monito" Camargo, reconocido ciclista mendocino, murió trágicamente el pasado 15 de julio en un siniestro vial sobre la RP 24 y calle Palomar, del departamento de Lavalle, en la zona de Jocolí al ser embestido por un camión mientras entrenaba junto a un grupo de pedalistas.

Tras ser atropellado, Camargo quedó inconsciente y con pulso débil con lesiones de gravedad por lo que se solicitó la presencia del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) y fue trasladado a un centro asistencial pero finalmente a las 15:45 horas, se constató su muerte.

La tragedia conmovió al mundo del ciclismo como así también a la STM, Sociedad de Transporte de Mendoza, donde se desempeñaba laboralmente. Este sábado se honrará su memoria con una bicicleta blanca, símbolo de respeto vial y conciencia colectiva y la creación del Memorial “Monito”.

Será la primera bicicleta blanca de Mendoza Argentina, símbolo mundial que recuerda a ciclistas fallecidos en un accidente vial y llama a compartir la vía con respeto y seguridad, señalaron desde BiciTRAN y STM, quienes además invitan a acompañar este momento de memoria y compromiso con la seguridad vial.

Memorial Monito y Bici blanca

Día: Sábado 23 de Agosto

Hora: 15:30 horas

Lugar: RP 24 Lavalle https://maps.app.goo.gl/1Waa32BDgXpomdgB8