Memorial y bicicleta blanca donde murió el "Monito" Camargo

El ciclista perdió la vida en un accidente vial en Lavalle, durante un entrenamiento. Allí se colocará el primer rodado de Mendoza símbolo de respeto vial y conciencia colectiva

22/08/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias
Dario "monito" Camargo
Dario "Monito" Camargo

Angel Darío "Monito" Camargo, reconocido ciclista mendocino, murió trágicamente el pasado 15 de julio en un siniestro vial sobre la RP 24 y calle Palomar, del departamento de Lavalle, en la zona de Jocolí al ser embestido por un camión mientras entrenaba junto a un grupo de pedalistas.

Tras ser atropellado, Camargo quedó inconsciente y con pulso débil con lesiones de gravedad por lo que se solicitó la presencia del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) y fue trasladado a un centro asistencial pero finalmente a las 15:45 horas, se constató su muerte.

Lavalle: Un ciclista murió atropellado por un camión

La tragedia conmovió al mundo del ciclismo como así también a la STM, Sociedad de Transporte de Mendoza, donde se desempeñaba laboralmente. Este sábado se honrará su memoria con una bicicleta blanca, símbolo de respeto vial y conciencia colectiva y la creación del Memorial “Monito”.

Será la primera bicicleta blanca de Mendoza Argentina, símbolo mundial que recuerda a ciclistas fallecidos en un accidente vial y llama a compartir la vía con respeto y seguridad, señalaron desde BiciTRAN y STM, quienes además invitan a acompañar este momento de memoria y compromiso con la seguridad vial.

Memorial Monito y Bici blanca

Día: Sábado 23 de Agosto

Hora: 15:30 horas

Lugar: RP 24 Lavalle  https://maps.app.goo.gl/1Waa32BDgXpomdgB8

memorial monito

