Memorial y bicicleta blanca donde murió el "Monito" Camargo

Detienen a joven por asaltar a chofer de DIDI
Un hombre de 23 años fue detenido en Santa Lucía acusado de robar $40.000 a un chofer de DIDI tras simular ser pasajero. La UFI Flagrancia investiga el caso.
El ciclista perdió la vida en un accidente vial en Lavalle, durante un entrenamiento. Allí se colocará el primer rodado de Mendoza símbolo de respeto vial y conciencia colectiva22/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Angel Darío "Monito" Camargo, reconocido ciclista mendocino, murió trágicamente el pasado 15 de julio en un siniestro vial sobre la RP 24 y calle Palomar, del departamento de Lavalle, en la zona de Jocolí al ser embestido por un camión mientras entrenaba junto a un grupo de pedalistas.
Tras ser atropellado, Camargo quedó inconsciente y con pulso débil con lesiones de gravedad por lo que se solicitó la presencia del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) y fue trasladado a un centro asistencial pero finalmente a las 15:45 horas, se constató su muerte.
La tragedia conmovió al mundo del ciclismo como así también a la STM, Sociedad de Transporte de Mendoza, donde se desempeñaba laboralmente. Este sábado se honrará su memoria con una bicicleta blanca, símbolo de respeto vial y conciencia colectiva y la creación del Memorial “Monito”.
Será la primera bicicleta blanca de Mendoza Argentina, símbolo mundial que recuerda a ciclistas fallecidos en un accidente vial y llama a compartir la vía con respeto y seguridad, señalaron desde BiciTRAN y STM, quienes además invitan a acompañar este momento de memoria y compromiso con la seguridad vial.
Día: Sábado 23 de Agosto
Hora: 15:30 horas
Lugar: RP 24 Lavalle https://maps.app.goo.gl/1Waa32BDgXpomdgB8
Dos hombres armados robaron $100 mil en una estación de servicio en San Juan, pero fueron detenidos gracias a la intervención policial.
La comuna llevó a cabo un importante operativo de fiscalización en carnicerías de todo el departamento. El decomiso de la carne fue por riesgo sanitario.
La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil resolvió dejar sin efecto la sanción administrativa que limitaba la posibilidad de Aerolíneas de incorporar nuevas rutas y frecuencias a partir de septiembre.
El Municipio de Godoy Crua realizará un importante despliegue por el encuentro entre el Expreso y Atlético Mineiro, se denomina Operativo Tomba.