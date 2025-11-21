La Fiesta Nacional del Sol 2025 comenzó desafiando al viento

Fuerte viento afecta el Gran Mendoza, el sur y zona este
La Fiesta Nacional del Sol 2025 ya está en marcha en San Juan, con tres noches de música, cultura y celebración bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”.
El evento se desarrolla entre el 20 y el 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. La primera jornada estuvo marcada por el cuarteto, con shows de Sabroso, Euge Quevedo, La Banda de Carlitos y Q’ Lokura, que hicieron vibrar a miles de sanjuaninos y turistas.
Sin embargo, el inicio también estuvo atravesado por el clima: fuertes ráfagas de viento obligaron a suspender la feria y el patio gastronómico por seguridad, aunque los espectáculos centrales se mantuvieron, vale recordar que a raíz de esta contingencia la FNS se extendió hasta el domingo 23.
Desde temprano, el público acompañó a los artistas sanjuaninos que abrieron la jornada: Pijama Party, William Heredia junto a Eduardo Desimone y Omega. Sus presentaciones marcaron el inicio del clima festivo y prepararon el terreno para el resto de la programación.
Luego, la grilla nacional se inauguró con Sabroso, que ofreció un recorrido por los temas más representativos de su trayectoria. Con una propuesta dinámica y un sonido ya reconocido, la banda dio el puntapié inicial a la noche de cuarteto.
Más tarde llegó el turno de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, que repasaron varios de los éxitos del grupo. Entre ellos sonaron “Con Otra”, “Mil Preguntas”, “Por el Contrario”, “Agonía” y “Me duele no verte”, acompañados por un público que respondió a cada tema.
Mientras que el cierre estuvo a cargo de Q’Lokura, una de las bandas más convocantes de la nueva generación del cuarteto. Fue el verdadero broche de oro de la jornada, con hits como “Disfruto” y “Yo Era”. El dúo subió al escenario con una energía arrolladora que terminó de encender al Bicentenario. Su presencia, el ida y vuelta con el público y un repertorio que no dio respiro, consolidó uno de los momentos más eufóricos de la noche.
Así, San Juan abrió su fiesta mayor con una primera noche que combinó propuestas locales, artistas de trayectoria y un público que llenó el estadio para vivir el inicio de la FNS 2025 a puro baile.
