Otro mendocino goleado, Independiente ante Boca 3 a 0

Habían pasado cuatro meses de la última victoria del Xeneize: no ganaba desde el 19 de abril pasado, por la fase regular del Torneo Apertura, cuando superó 2-0 a Estudiantes en la Bombonera.

Con goles de Leandro Paredes o del arquero Centurión en contra, de Exequiel Zeballos y de Alan Velasco, el equipo de Miguel Ángel Russo recuperó la sonrisa y logró la primera victoria en lo que va del campeonato.

A pesar de un comienzo favorable para la Lepra mendocina, Boca se fue acomodando en el campo de juego y aprovechando un error defensivo se puso uno a cero, fue un golpe que dejó mal parado al dueño de casa, lo sintió y con el resultado en contra le costó muchísimo poder doblegar al Xeneize desde el juego, se fue al descanso perdidoso.

Pudo empatarlo en el complemento con un remate de Ortega en el travesaño pero tambien Boca tuvo sus chances, y en los ultimos 5 minutos liquidó el pleito, primero con un gol del Changuito Zeballos y casi tras cartón con otro de Velasco para darle características de goleada que sinceramente no reflejó lo que se vio en la cancha.

Las dos caras de la moneda, mientras Boca ganó despues de 12 partidos, la racha adversa que pasó a ser histórica Independiente Rivadavia sigue sin poder ganar en Mendoza en el torneo Clausura, para colmo no está por el momento en zona de clasificación y aunque por ahora nadie miraba la tabla de los promedios o la anual ahora empieza a preocupar.

Capítulo aparte para la fiesta vivida en el Malvinas Argentinas con hinchas de los dos equipos que se hicieron sentir todo el partido, además de la fiesta en las tribunas con las bengalas y el humo que incluso obligó en algún momento al arbitro del partido de suspender el juego. Se fueron contentos los hinchas de Boca y preocupados los seguidores de la Lepra.

Sintesis

Independiente Rivadavia: 0

Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Franco Amarfil, Tomás Bottari y Tomás Ortega; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Matias Fernandez x Souto, Nicolás Retamar x Amarfil, Juan Barbieri x Ortega, Alejo Osella x Gómez, Santiago Muñoz x Bottari.

Boca Juniors: 3

Agustín Marchesín; Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Palacios, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo./ Cambios: Milton Gimenez x Cavani, Ezequiel Zeballos x Aguirre, William Alarcón x Palacios, Alan Velasco x Merentiel.

Goles: PT: 30: Paredes (BJ)/ ST: 42: Zeballos (BJ), 45: Velasco (BJ)

Arbitro: Pablo Dóvalo

Estadio Malvinas Argeninas

Foto diario Olé