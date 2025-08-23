El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) “Juan Pascual Pringles” de Villa Mercedes lanzó una convocatoria para cubrir distintos cargos docentes en las carreras de Teatro, Matemática y Lengua y Literatura.

Las bases y condiciones pueden consultarse en la sección Concursos de la web institucional (www.ifdcvm.edu.ar) o de manera presencial en la sede ubicada en 9 de Julio 1147, Villa Mercedes.

La documentación deberá presentarse hasta el jueves 4 de septiembre de 2025, únicamente por correo electrónico a [email protected].



Cargos disponibles

Profesorado de Teatro con Orientación en Práctica Teatral

Profesor responsable – Materias: Actuación II y Taller de Dirección Teatral.

Carga horaria: 35 horas reloj

Requisitos: Licenciado/a o Profesor/a Superior en Teatro (o título afín con incumbencia teatral). Experiencia comprobable en práctica escénica. Experiencia docente en espacios afines (no excluyente).

Profesor responsable – Materias: Dramaturgia y Dramaturgismo.

Carga horaria: 35 horas reloj

Requisitos: Licenciado/a o Profesor/a Superior en Teatro (o título afín). Experiencia comprobable en práctica escénica. Experiencia acreditable en talleres de dramaturgia y registro de autoría teatral (no excluyente). Experiencia docente en distintos niveles educativos (no excluyente).



Profesorado de Educación Secundaria en Matemática

Docente auxiliar – Materias: Didáctica de la Matemática I y Residencia Pedagógica.

Carga horaria: 25 horas reloj

Requisitos: Profesor Superior o Licenciado en Matemática, o Profesor de Matemática con posgrado en curso. Experiencia en nivel superior y educación secundaria (excluyente).



Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura

Docente auxiliar – Materias: Introducción a los Estudios Literarios y Teoría Crítica Literaria I.

Carga horaria: 25 horas reloj

Requisitos: Profesor/a o Licenciado/a en Lengua y Literatura. Preferentemente con formación de posgrado en Teoría y Crítica Literaria y experiencia en Nivel Superior.



Presentación de la documentación

Plazo: hasta el jueves 4 de septiembre de 2025.

Modalidad: únicamente virtual, enviando la documentación al correo [email protected].

Consultas: disponibles en la sección Concursos de la web institucional o de manera presencial en la sede del IFDC Villa Mercedes.





