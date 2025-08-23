San Juan lanza EDUGE con inteligencia artificial
San Juan presentó EDUGE, la primera plataforma educativa con IA del país, que unifica la gestión escolar y agiliza trámites docentes y administrativos.
El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) “Juan Pascual Pringles” de Villa Mercedes lanzó una convocatoria para cubrir distintos cargos docentes en las carreras de Teatro, Matemática y Lengua y Literatura.
Las bases y condiciones pueden consultarse en la sección Concursos de la web institucional (www.ifdcvm.edu.ar) o de manera presencial en la sede ubicada en 9 de Julio 1147, Villa Mercedes.
La documentación deberá presentarse hasta el jueves 4 de septiembre de 2025, únicamente por correo electrónico a [email protected].
Cargos disponibles
Profesorado de Teatro con Orientación en Práctica Teatral
Profesor responsable – Materias: Actuación II y Taller de Dirección Teatral.
Carga horaria: 35 horas reloj
Requisitos: Licenciado/a o Profesor/a Superior en Teatro (o título afín con incumbencia teatral). Experiencia comprobable en práctica escénica. Experiencia docente en espacios afines (no excluyente).
Profesor responsable – Materias: Dramaturgia y Dramaturgismo.
Carga horaria: 35 horas reloj
Requisitos: Licenciado/a o Profesor/a Superior en Teatro (o título afín). Experiencia comprobable en práctica escénica. Experiencia acreditable en talleres de dramaturgia y registro de autoría teatral (no excluyente). Experiencia docente en distintos niveles educativos (no excluyente).
Profesorado de Educación Secundaria en Matemática
Docente auxiliar – Materias: Didáctica de la Matemática I y Residencia Pedagógica.
Carga horaria: 25 horas reloj
Requisitos: Profesor Superior o Licenciado en Matemática, o Profesor de Matemática con posgrado en curso. Experiencia en nivel superior y educación secundaria (excluyente).
Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura
Docente auxiliar – Materias: Introducción a los Estudios Literarios y Teoría Crítica Literaria I.
Carga horaria: 25 horas reloj
Requisitos: Profesor/a o Licenciado/a en Lengua y Literatura. Preferentemente con formación de posgrado en Teoría y Crítica Literaria y experiencia en Nivel Superior.
Presentación de la documentación
Plazo: hasta el jueves 4 de septiembre de 2025.
Modalidad: únicamente virtual, enviando la documentación al correo [email protected].
Consultas: disponibles en la sección Concursos de la web institucional o de manera presencial en la sede del IFDC Villa Mercedes.
