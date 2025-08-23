Paso Cristo Redentor Cerrado

IFDC Villa Mercedes abre concurso docente

El IFDC de Villa Mercedes convoca a cubrir cargos docentes en Teatro, Matemática y Lengua y Literatura. Postulaciones abiertas hasta el 4 de septiembre.

unnamed (1)El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) “Juan Pascual Pringles” de Villa Mercedes lanzó una convocatoria para cubrir distintos cargos docentes en las carreras de Teatro, Matemática y Lengua y Literatura.

Las bases y condiciones pueden consultarse en la sección Concursos de la web institucional (www.ifdcvm.edu.ar) o de manera presencial en la sede ubicada en 9 de Julio 1147, Villa Mercedes.

La documentación deberá presentarse hasta el jueves 4 de septiembre de 2025, únicamente por correo electrónico a [email protected].

 
Cargos disponibles
Profesorado de Teatro con Orientación en Práctica Teatral
Profesor responsable – Materias: Actuación II y Taller de Dirección Teatral.

Carga horaria: 35 horas reloj
Requisitos: Licenciado/a o Profesor/a Superior en Teatro (o título afín con incumbencia teatral). Experiencia comprobable en práctica escénica. Experiencia docente en espacios afines (no excluyente).
Profesor responsable – Materias: Dramaturgia y Dramaturgismo.

Carga horaria: 35 horas reloj
Requisitos: Licenciado/a o Profesor/a Superior en Teatro (o título afín). Experiencia comprobable en práctica escénica. Experiencia acreditable en talleres de dramaturgia y registro de autoría teatral (no excluyente). Experiencia docente en distintos niveles educativos (no excluyente).
 
Profesorado de Educación Secundaria en Matemática
Docente auxiliar – Materias: Didáctica de la Matemática I y Residencia Pedagógica.

Carga horaria: 25 horas reloj
Requisitos: Profesor Superior o Licenciado en Matemática, o Profesor de Matemática con posgrado en curso. Experiencia en nivel superior y educación secundaria (excluyente).
 
Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura
Docente auxiliar – Materias: Introducción a los Estudios Literarios y Teoría Crítica Literaria I.

Carga horaria: 25 horas reloj
Requisitos: Profesor/a o Licenciado/a en Lengua y Literatura. Preferentemente con formación de posgrado en Teoría y Crítica Literaria y experiencia en Nivel Superior.
 
Presentación de la documentación
Plazo: hasta el jueves 4 de septiembre de 2025.
Modalidad: únicamente virtual, enviando la documentación al correo [email protected].
Consultas: disponibles en la sección Concursos de la web institucional o de manera presencial en la sede del IFDC Villa Mercedes.
 

