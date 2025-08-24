Maipú no pudo con Los Andes pero sigue en zona de Reducido

En la recta final cada partido es casi un anticipo de pelea por la clasificación, Maipú mantuvo su diferencia con quien lo seguía en la tabla aunque lo ideal hubiera sido ganarle al mil rayitas de Lomas de Zamora para despegarse en la tabla, el punto le permite ocupar el último lugar de clasificación. Fue 1 a 1 con Los Andes empatándolo casi sobre el final.

La visita se puso en ventaja poco de comenzar el segundo tiempo a traves de Gómez, y a falta de 9 minutos Agüero le dio el empate para seguir con vida en cuanto a la chance de entrar al Reducido para pelear por el ascenso, el sábado próximo visitará al líder de su grupo Deportivo Madryn, el sábado a las 15.30.

Tras un primer tiempo donde no se sacaron ventajas, cuando el reloj marcaba 8 minutos del complementeo Matías Gomez sacó provecho a una distracción en el fondo maipucino y con un remate de excelsa calidad puso a Los Andes 1 a 0 arriba y a partir de entonces el Deportivo Maipú tuvo que remarla para conseguir al menos el empate.

Hizo méritos el Cruzado para llegar a la igualdad, ellos ocurrió a los 39 minutos, jugada de pelota parada, centro cruzado desde la derecha, se elevó por sobre todos el defensor Aarón Agüero y con certero cabezazo marcó la igualdad para Maipu que se fue con todo en busca de desnivelar, pero el partido terminó con el resultado empatado 1 a 1.

En el grupo A de la Primera Nacional el puntero es Deportivo Madryn, su próximo rival, los patagónicos han sumado 50 puntos, su escolta a tres puntos es Atlanta con 47, luego se ubican San Martn de Tucumán y San Miguel 43, Patronato de Paraná 42, Tristán Suárez 41, Gimnasia y Tiro 40 y Deportivo Maipu 37.

Fuera de zona de clasifican están Los Andes con 36, Racing de Córdoba y Colegiales 34, Quilmes y All Boys 33, Almagro 32.... para abajo (los dos ultimos descienden de categoría) están Ferro Carril Oeste con 30, Güemes, Alvarado y Arsenal 27 puntos.

Síntesis:

Deportivo Maipú: 1

Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Rubens Sambueza; Franco Saccone, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo. / Cambios: Matías Villarreal x Mansilla, Tomás Silva x Bonfigli, Emiliano Ozuna x De la Reta, Iván Sandoval x Saccone.

Los Andes: 1

Sebastián López; Aaron Sandoval, Brian Leizza, Román Riquelme, Emanuel Díaz; Franco Rodríguez, Gabriel Cañete; Matías González, Facundo Echevarría, Matías Gómez; Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos./ Cambios: Gastón Gerzel x Gómez, Tomás Pérez x González, Facundo Villarreal x Echavarría, Guillermo Pereira x Cañete, Agustín Bellone x Sandoval.

Goles: ST: 8: Gomez (LA), 36: Agüero (DM)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

