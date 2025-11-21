Paso Cristo Redentor Habilitado

En vivo: Fiesta Nacional del Sol 2025, segunda noche

Desde el estadio Bicentenario donde no sólo es música y espectáculo, sino el corazón de la identidad sanjuanina reflejando el amor por su tierra

Desde las 20:30 horas seguí la transmisión en vivo de la Fiesta Nacional del Sol 2025. "San Juan, Mi tierra querida".

