Hombre muere por disparo en hecho en Godoy Cruz

Un hombre de 40 años murió tras recibir un disparo en la vía pública de Godoy Cruz, Mendoza. Fue trasladado al Hospital Central en un vehículo particular, donde ingresó en estado crítico. Horas más tarde, los médicos confirmaron su muerte. La investigación quedó a cargo de la UID por orden del Ayudante Fiscal.



El hecho ocurrió alrededor de las 00:55 hs en la intersección de las calles San Carlos y Martín Coronado, en una zona residencial de Godoy Cruz. La primera alerta llegó al 911 a través de un llamado que informaba sobre una persona herida de arma de fuego tendida en la vía pública. Ante esa comunicación, personal de la Comisaría 50 se desplazó de inmediato hasta el lugar para verificar la situación.

A su llegada, los efectivos no encontraron a la víctima, pero sí a un familiar directo que había presenciado parte del episodio y que brindó los primeros datos relevantes para la reconstrucción de lo ocurrido. Según ese testimonio, el herido, identificado como Juan Carlos Infante, de 40 años, había sido trasladado minutos antes por particulares en un vehículo rumbo al Hospital Central, en un intento por agilizar la atención médica dada la gravedad de la lesión.

El familiar señaló también que Infante había mantenido conflictos previos con un vecino de la zona, persona a la que reconoció como presunto autor del disparo y cuya identidad sería ya conocida en el entorno local. Esa referencia inicial abrió una línea de investigación que será profundizada por las autoridades judiciales para establecer si existió un enfrentamiento directo o si el ataque se produjo de manera sorpresiva. Además, se confirmó que el hombre contaba con antecedentes por privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y tentativa de homicidio, información que la policía incorporó al expediente para evaluar posibles vínculos con el hecho.

Mientras los uniformados completaban las primeras entrevistas y preservaban el área donde habría ocurrido el ataque, desde el centro asistencial se informaba sobre la evolución del paciente, quien ingresó con una herida de arma de fuego en el hemitórax inferior lateral izquierdo, con orificio de entrada y salida. La lesión comprometía órganos vitales y generaba un cuadro clínico de alta complejidad.

A pesar de la rápida intervención del equipo médico, que lo derivó de manera urgente al quirófano para intentar estabilizarlo, su condición era crítica desde el primer momento. Las horas siguientes fueron decisivas y mantuvieron en alerta tanto al personal policial como a los profesionales de la salud que seguían de cerca su evolución.



Con el correr de la madrugada, el Hospital Central confirmó el desenlace: el hombre no logró sobreponerse a las heridas y murió a pesar de los esfuerzos médicos.

Esa comunicación oficial cambió la calificación inicial del hecho y dio paso a nuevas medidas procesales. El Ayudante Fiscal de turno, Dr. Quevedo, dispuso la intervención de la Unidad Investigativa de Homicidios (UID), que asumió la tarea de reunir evidencia, ordenar pericias y avanzar en la identificación plena del presunto responsable.

Como parte del procedimiento habitual, se solicitaron relevamientos fotográficos y planimétricos en el lugar donde se produjo el ataque, además de entrevistas a moradores y eventuales testigos que pudieran aportar información sobre la secuencia de los hechos. También se analizarán cámaras de seguridad municipales o particulares que pudieran haber captado movimientos previos o posteriores al disparo.

Los investigadores realizarán una reconstrucción cronológica que incluirá el contexto de los conflictos previos mencionados por el familiar, la ubicación exacta de la víctima al momento del ataque y la posible ruta de fuga del sospechoso. Paralelamente, se solicitaron informes médicos completos, incluidos los resultados de las intervenciones quirúrgicas y el parte final del deceso, documentación clave para determinar el carácter letal de la herida y su correspondencia con el tipo de arma utilizada.

En tanto, la policía continuará trabajando para localizar al vecino señalado como presunto autor, cuya identificación preliminar ya estaría establecida. El caso permanece abierto y en plena etapa investigativa, con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas de la agresión, definir la motivación del ataque y avanzar hacia la detención del responsable. Las autoridades estiman que en las próximas horas se podrán sumar nuevos elementos que permitirán fortalecer la línea principal de investigación y orientar las acciones judiciales correspondientes.