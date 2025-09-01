Instantáneas del Rally Raid Argentino en San Juan

Mauricio Páez ganador en la tarde sabatina de San Carlos
El representante del equipo Gremios por el deporte se adueñó de la novena fecha de la temporada de ruta 2024/25.
A pesar de la lluvia y nieve, la sexta fecha del campeonato se corrió con cambios en el cronograma y recorridos obligados por la tormenta de Santa RosaGalerías01/09/2025Periodistas CuyoNoticias
El representante del equipo Gremios por el deporte se adueñó de la novena fecha de la temporada de ruta 2024/25.
De las 10 estrellas otorgadas por la Guía Michelin a la Argentina, Siete quedaron en la provincia de Mendoza y tres en Ciudad de Buenos Aires.
Mientras el sol se va escurriendo entre los picos de la cordillera de Los Andes, el crepúsculo va cubriendo las viñas que se tornan doradas
El viento Zonda tuvo una duración inusitada de 48 horas impactando sin piedad en toda la geografía pero en algunos lugares trajo fuego y desolación.
Cuanto hace que no te das una vueltita por el Rosedal en el Parque Gral San Martín de la ciudad de Mendoza , vale a cualquier hora del dia en primavera.
La bicicleta es un medio de transporte saludable, ecológico y económico
El rio atmosférico que impactó contra la cordillera de Los Andes tuvo un correlato de nieve en Mendoza y se pudo apreciar distintas postales invernales.
En la finca escuela de Oleovid se celebró el Día Nacional del Sommelier de Aceite de Oliva junto al ritual de la Pachamama en Maipú /Mendoza/Argentina
Más de 3.000 familias de distintos departamentos resultaron damnificadas por las intensas lluvias registradas desde el sábado en todo el territorio provincial
Venció al líder de su grupo Deportivo Madryn por 2 a 1, a pesar de la fuerte lluvia caida durante todo el dia en Mendoza, afortunadamente la cancha respondió.
El Parque San Vicente será sede del festival La Mansa Primavera y el encuentro de Foodtrucks AMEGAM, con música, gastronomía y actividades del 19 al 21 de septiembre.
El Radar San Martín registró acumulados de hasta 65 mm en el Este provincial y más de 50 mm en el Gran Mendoza durante el episodio de ciclogénesis.
Este lunes 1 de septiembre, escuelas de Tupungato, Luján y Lavalle atenderán solo de manera virtual debido a la intransitabilidad de caminos.