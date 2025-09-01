Paso Cristo Redentor Habilitado

Instantáneas del Rally Raid Argentino en San Juan

A pesar de la lluvia y nieve, la sexta fecha del campeonato se corrió con cambios en el cronograma y recorridos obligados por la tormenta de Santa Rosa

Galerías01/09/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias
Rally Raid San Juan 2025
Rally Raid San Juan 2025
Te puede interesar
Lo más visto
unnamed

La Mansa Primavera llega a Godoy Cruz

Periodistas CuyoNoticias
Eventos31/08/2025

El Parque San Vicente será sede del festival La Mansa Primavera y el encuentro de Foodtrucks AMEGAM, con música, gastronomía y actividades del 19 al 21 de septiembre.

Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email