Ataque con arma blanca deja grave a un hombre en Luján

Un hombre nacido en Bolivia de 54 años sufrió graves mutilaciones al ser atacado por cuatro individuos en una calle de Luján de Cuyo (Mendoza).Policiales01/12/2025Periodistas CuyoNoticias
Un hombre de 54 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca por cuatro individuos durante la madrugada en la intersección de Brandsen y Costa Flores, en Luján de Cuyo. La víctima nacido en Bolivia sufrió amputaciones en ambas manos y fue traslado de urgencia al Hospital Central en ciudad de Mendoza.
Una agresión violenta en plena vía pública
El hecho ocurrió alrededor de las primeras horas del día, cuando Cruz Hilario Zárate caminaba por la zona. Según relató a los efectivos que llegaron al lugar, fue sorprendido por cuatro sujetos que lo abordaron de manera repentina. No hubo oportunidad para pedir ayuda ni para anticipar lo que estaba por ocurrir, ya que los agresores, armados con cuchillos, actuaron con rapidez y sin mediar palabras extensas.
El intento de robo y la reacción del hombre
La víctima explicó que los atacantes le exigieron sus pertenencias bajo amenaza directa. Zárate, desconcertado y temeroso, intentó resistirse, quizá con la esperanza de evitar que le arrebataran lo poco que llevaba consigo. Sin embargo, esa resistencia desató una violenta respuesta. Los agresores utilizaron el arma blanca sin titubear y lo hirieron de forma brutal en el rostro y en sus manos, para luego escapar en dirección desconocida. La secuencia fue tan rápida como devastadora.
Las heridas y la llegada de la asistencia médica
Minutos después, un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre herido en la vía pública. Personal policial se desplazó de inmediato y encontró a Zárate consciente, aunque visiblemente afectado por el dolor y el sangrado. Fue entonces cuando el Servicio de Emergencias se hizo presente, encabezado por el Dr. Ramos. El diagnóstico fue impactante: amputación de los dedos índice, medio y anular de la mano izquierda, además de la amputación del dedo meñique de la mano derecha. Las lesiones evidenciaban la violencia del ataque.
Traslado al Hospital Central y estado de la investigación
Debido a la gravedad de las heridas, Zárate fue trasladado en ambulancia al Hospital Central, donde recibió atención especializada. Su estado generó preocupación entre los profesionales que debieron intervenir de inmediato para controlar hemorragias, estabilizarlo y evaluar posibles cirugías reconstructivas. Mientras tanto, la Oficina Fiscal de la jurisdicción tomó intervención para avanzar en la investigación. Las primeras tareas incluyeron entrevistas, relevamiento del lugar y el inicio de la búsqueda de testigos que pudieran aportar datos sobre los agresores.
Un hecho que alarma a vecinos y autoridades
La zona donde ocurrió el ataque es transitada por vecinos que diariamente caminan hacia sus trabajos o actividades habituales. El episodio generó inquietud entre quienes viven en Luján de Cuyo, ya que se trata de una agresión particularmente violenta, incluso dentro de los delitos asociados a intentos de robo. Cuatro individuos actuando de madrugada, armados y coordinados, configuran un escenario que preocupa a las autoridades policiales, que reforzaron los patrullajes en el sector para prevenir nuevos hechos y aportar contención a los habitantes del área.
El desafío de esclarecer el caso
La policía trabaja para determinar la identidad de los atacantes, quienes fueron mencionados como NN en las primeras actuaciones. La falta de cámaras en algunos tramos de la calle y la oscuridad durante la madrugada representaron obstáculos iniciales para una reconstrucción exacta del recorrido de los agresores. Sin embargo, se están analizando otras cámaras de cercanías y posibles rutas de escape. La declaración de la víctima será clave a medida que evolucione su estado de salud, ya que podría aportar detalles sobre vestimentas, movimientos o características de quienes lo atacaron. Las autoridades pidieron a la comunidad que, ante cualquier información, se acerquen a la comisaría o se comuniquen con las líneas de denuncia. El objetivo es claro: avanzar rápidamente para evitar que los responsables permanezcan impunes y ofrecer una respuesta contundente ante un ataque que dejó secuelas físicas irreparables y un fuerte impacto social.
