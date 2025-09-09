Fin de año con bajas expectativas de contratación de empleo

ManpowerGroup presentó los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo correspondiente al cuarto y último trimestre de 2025, que refiere al período de octubre a diciembre. Los datos fueron obtenidos tras encuestar a más de 700 empleadores argentinos, y se prendieron las alarmas, ya que se reportó una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +5% ajustado por estacionalidad, es decir el valor se mantiene sin cambios respecto al trimestre anterior, y refleja un incremento de 1 punto porcentual en la comparación interanual.



Los resultados revelan que el 27% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal, el 24% disminuirlas, el 45% no espera realizar cambios y el 4% restante no sabe si los realizará durante el periodo relevado.

Cabe destacar que el valor de la ENE se obtiene al tomar el porcentaje de empleadores que espera incrementar sus plantillas y restar el porcentaje de aquellos que proyectan una disminución durante el próximo trimestre. “A pesar de que el contexto económico muestra ciertos signos de estabilidad y proyección, la recuperación en las expectativas de contratación sigue siendo un desafío en Argentina”, reflexiona Luis Guastini, Director General y Presidente de ManpowerGroup Argentina y Director de Talent Solutions para Latinoamérica. Y agrega: “Si bien hay ciertas intenciones de proyección en sectores como el de Tecnología de la Información y Finanzas & Real Estate, aún seguimos teniendo las intenciones de contratación más débiles del mundo”.



Comparaciones por sector

En seis de las nueve actividades económicas relevadas los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante el cuarto trimestre de 2025. El sector de Tecnología de la Información lidera las intenciones de contratación, con una ENE de +18%, seguido por Finanzas y Real Estate, con una ENE de +13%. Por el contrario, el rubro de Servicios de Comunicación reporta las expectativas de contratación más débiles, con una ENE de -17%.

A diferencia del tercer trimestre del 2025, las expectativas de contratación aumentaron en seis de los nueve sectores industriales relevados. El mayor crecimiento reportado corresponde a Tecnología de la Información, con un aumento de 19 puntos porcentuales, seguido por Bienes y Servicios de Consumo, con un incremento de 12 puntos porcentuales.

En la comparación interanual, las expectativas se fortalecen en cuatro de las nueve actividades económicas. El aumento más significativo se observa en el sector de Bienes y Servicios de Consumo con 14 puntos porcentuales.



Comparaciones regionales

En todas las regiones del país encuestadas los empleadores esperan aumentar sus nóminas durante el último trimestre del 2025. La región de Cuyo lidera esta tendencia, con una ENE de +18%, seguido por la Patagonia, con una ENE +11%; mientras que el AMBA arroja las expectativas de contratación más débiles, revelando una ENE de +3%.

En comparación con el período anterior, los resultados indican que las intenciones de contratación se fortalecen en tres de las seis regiones. La región de Cuyo lidera esta tendencia con un incremento de 18 puntos porcentuales; mientras que, por el contrario, el sector de la Patagonia revela una disminución de 20 puntos porcentuales.

En la comparación interanual, las expectativas aumentan en cuatro de las seis regiones relevadas. El crecimiento más significativo se observa en la región de Cuyo, con un incremento de 18 puntos porcentuales, mientras que el AMBA presenta la mayor disminución, de 4 puntos porcentuales.

En el resto del mundo

En América, los doce países relevados esperan aumentos en sus expectativas de contratación para el cuarto trimestre de 2025. Brasil revela las intenciones de contratación más altas de la región con una ENE de +36%, seguido por Costa Rica (+35%), Guatemala (+28%) y Estados Unidos (+28%). Por el contrario, Argentina es el país que arroja las expectativas más débiles de la región (ENE de +5%), seguido por Chile (ENE de +21%), Colombia y Puerto Rico, ambos con una ENE de +16%.

A nivel mundial, los empleadores proyectan aumentar sus nóminas en los 42 países y territorios encuestados.