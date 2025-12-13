Accidente grave entre moto y ciclista en Guaymallén

Un accidente de tránsito ocurrió el sábado 13 de diciembre de 2025, a las 23:17, en la intersección de calles Roca y Ruiz, cerca de la Bodega Santa Ana, en Guaymallén. Una motocicleta y un ciclista que circulaban en el mismo sentido colisionaron. El ciclista, de 51 años, resultó con lesiones graves y fue trasladado al Hospital Central.

Asistencia inmediata

Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó rápidamente al lugar. Los profesionales asistieron al herido, identificado como E.M.L., y dispusieron su traslado urgente al Hospital Central. Allí ingresó a terapia intensiva, donde permanece bajo estricta observación médica. La gravedad de las lesiones obliga a un seguimiento constante por parte del equipo de salud.

Intervención policial

El parte oficial policial indica que el conductor de la motocicleta, F.D.D., de 27 años, fue aprehendido en el sitio del siniestro. La fiscalía interviniente ordenó el secuestro del rodado y dispuso pericias técnicas para determinar las causas del choque. Estas medidas forman parte del procedimiento habitual en casos de accidentes con consecuencias graves.

Investigación en curso

Las autoridades trabajan para esclarecer cómo se produjo la colisión. Se analizan huellas en la calzada, la mecánica de los vehículos y posibles factores externos. El objetivo es establecer responsabilidades y evitar futuras situaciones similares. La fiscalía también tomará declaraciones de testigos que se encontraban en la zona al momento del hecho.

Contexto del lugar

La intersección de calles Roca y Ruiz, en las inmediaciones de la tradicional Bodega Santa Ana, es un punto de tránsito frecuente en Guaymallén. Vecinos señalan que la circulación en horarios nocturnos suele ser intensa, con vehículos y bicicletas compartiendo el espacio. Este tipo de cruces requiere máxima atención, especialmente en horas de menor visibilidad.

Impacto comunitario

El accidente generó preocupación en la comunidad local. La noticia se difundió rápidamente y puso en alerta a quienes transitan habitualmente por la zona sobre todo en bicicleta. La seguridad vial vuelve a ser tema de conversación entre vecinos y autoridades, que insisten en la necesidad de respetar normas de tránsito y mantener precaución en cada desplazamiento asimismo en aumentar la cantidad de ciclovia para el tránsito un poco mas seguro.

Próximos pasos judiciales

El caso seguirá bajo investigación de la fiscalía, que deberá determinar las responsabilidades del conductor de la motocicleta. Mientras tanto, el ciclista continúa internado en estado delicado. Las pericias y testimonios serán claves para avanzar en el expediente. La comunidad espera que se esclarezca lo ocurrido y que se refuercen medidas de prevención en el tránsito de Guaymallén.