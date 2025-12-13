Preinscripciones para Curso de Guardavidas en San Juan

La Dirección de Náutica y Deportes al Aire Libre, dependiente de la Secretaría de Deporte, y a través del Departamento Náutico informa a todos los interesados, que durante el mes de diciembre se mantienen las preinscripciones para el Curso Provincial de Guardavidas Profesional Náutico 2026.

La preinscripción es el paso previo a la inscripción definitiva, que se realizará del 9 al 27 de febrero de 2026, mientras que la instrucción del curso, se dará de marzo a noviembre del 2026.

Para realizar la preinscripción, se debe llenar en forma rápida un formulario con los datos del aspirante a guardavidas, y en cuyo texto, figuran los requisitos a presentar al momento de la inscripción, la que deberá realizarse en forma presencial en las oficinas de la Dirección Náutica y Deportes al Aire Libre, ubicadas en la esquina de calles San Luis y Aberastain.

El formulario de preinscripción ya está disponible bajo el nombre “FORMULARIO PREINSCRIPCIÓN CURSO DE GUARDAVIDAS PROFESIONAL NÁUTICO 2026”, y debe completarse de manera ágil para avanzar en el proceso.