Preinscripciones para Curso de Guardavidas en San Juan

Cómo el running ayudó a convivir con el Parkinson
Emotivo testimonio de Daniel Yudica sobre su condición y su pasión por el deporte en la última edición del año de las Clinicas Deportivas de Guaymallén
Es el paso previo a la inscripción definitiva que se realizará en febrero del 2026, y se mantendrá durante el mes de diciembre.Deportes13/12/2025Deportes CuyoNoticias
La Dirección de Náutica y Deportes al Aire Libre, dependiente de la Secretaría de Deporte, y a través del Departamento Náutico informa a todos los interesados, que durante el mes de diciembre se mantienen las preinscripciones para el Curso Provincial de Guardavidas Profesional Náutico 2026.
La preinscripción es el paso previo a la inscripción definitiva, que se realizará del 9 al 27 de febrero de 2026, mientras que la instrucción del curso, se dará de marzo a noviembre del 2026.
Para realizar la preinscripción, se debe llenar en forma rápida un formulario con los datos del aspirante a guardavidas, y en cuyo texto, figuran los requisitos a presentar al momento de la inscripción, la que deberá realizarse en forma presencial en las oficinas de la Dirección Náutica y Deportes al Aire Libre, ubicadas en la esquina de calles San Luis y Aberastain.
El formulario de preinscripción ya está disponible bajo el nombre “FORMULARIO PREINSCRIPCIÓN CURSO DE GUARDAVIDAS PROFESIONAL NÁUTICO 2026”, y debe completarse de manera ágil para avanzar en el proceso.
La provincia presentó las primeras 10 denuncias del país por incumplir la vacunación obligatoria, en un contexto de reaparición de enfermedades ya erradicadas.
Más de 140 educadores de la Región I recibieron sus certificados en la UPrO Tercera Rotonda, tras completar la capacitación del Ministerio de Desarrollo Humano.
Nancy Sosa se reunió en Mendoza con la Fiscal General de Distrito para evaluar el trabajo 2025 y definir estrategias conjuntas en la lucha contra el narcotráfico.
Un asalto en un comercio de Chimbas derivó en una investigación rápida, un allanamiento y la aprehensión de cinco personas, incluido el presunto autor del robo.
