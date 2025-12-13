Adolescente muere en accidente de moto en San Luis

Choque en Juana Koslay: un conductor dio positivo
Una joven de 16 años murió tras despistar en la ruta provincial 25, cerca del dique San Felipe. Otra adolescente permanece internada en estado delicado.
Una adolescente de 16 años murió este viernes tras un accidente de tránsito ocurrido en la ruta provincial 25, en la provincia de San Luis. La joven viajaba en una motocicleta junto a otra menor cuando el rodado despistó en una curva. La acompañante, de 15 años, fue hospitalizada de urgencia.
Dónde y cuándo ocurrió
El siniestro vial se produjo durante la tarde del viernes 12 de diciembre, en un tramo de la ruta provincial 25 cercano al dique San Felipe, dentro de la jurisdicción de la localidad de Naschel. Se trata de una zona con curvas y vegetación a los costados, por donde circulan vehículos particulares y motocicletas, especialmente los fines de semana.
Las primeras señales de alerta
Efectivos de la Comisaría Distrito 24° de Naschel tomaron conocimiento del hecho tras ser advertidos de un accidente sobre la ruta. Al llegar, los policías fueron interceptados por un joven de 20 años que realizaba señas para pedir ayuda. El muchacho asistía a una adolescente de 15 años que estaba tendida sobre el asfalto, inconsciente y con visibles signos de lesiones.
El hallazgo entre la vegetación
A pocos metros del lugar, entre la vegetación de la banquina, los uniformados encontraron a otra adolescente, de 16 años, que no presentaba signos vitales. Ambas jóvenes se desplazaban en una motocicleta marca Keller, en sentido de Sur a Norte. Por causas que aún se investigan, el vehículo perdió estabilidad en una curva y terminó despistando fuera de la calzada.
La intervención del sistema de salud
Minutos después arribó una ambulancia del hospital de Tilisarao. El personal médico constató en el lugar el fallecimiento de la adolescente de 16 años, domiciliada en esa ciudad. En tanto, la joven de 15 años fue trasladada de urgencia al Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Villa de Merlo, donde permanece internada bajo observación médica.
Trabajo coordinado en el lugar
En el operativo intervinieron efectivos policiales de la Comisaría de Tilisarao, del Comando Radioeléctrico y de la división Criminalística. También participaron Bomberos Voluntarios de Naschel y Tilisarao, quienes colaboraron en las tareas de asistencia y seguridad en la zona. Un médico forense trabajó en el sitio para las actuaciones correspondientes.
La investigación en curso
Las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas que derivaron en el despiste de la motocicleta. Se relevaron rastros, se tomaron testimonios y se realizaron peritajes sobre el rodado y la traza vial. La ruta permaneció parcialmente controlada durante varias horas, mientras se desarrollaban las tareas técnicas y se garantizaba la circulación segura.
