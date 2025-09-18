Maipú acompaña la formación de jóvenes en ciencia y tecnología

Este martes, en la Sala de las Mujeres, el intendente de Maipú Matías Stevanato encabezó un acto en el que se entregaron becas a cuatro jóvenes que representarán a la Argentina en la World Atomic Week 2025, a realizarse en Moscú del 26 al 30 de septiembre.



Los estudiantes resultaron ganadores del Hackathon Sostenible 2025, una iniciativa organizada por Impact Team 2050, Maipú Joven y Jóvenes por el Clima Mendoza, que reunió a más de 60 jóvenes mendocinos con el fin de diseñar propuestas innovadoras frente a los desafíos ambientales, la crisis hídrica y la transición energética.

El intendente Matías Stevanato, quien participó de la entrega de becas, destacó el valor de la innovadora propuesta: “Queremos que los jóvenes de Maipú sean protagonistas de las transformaciones que el mundo necesita. Este hackathon demuestra que con creatividad, compromiso y trabajo en equipo se pueden generar proyectos que trascienden las fronteras y que ponen a nuestros chicos y chicas en un lugar de liderazgo internacional”, señaló.

Los ganadores que viajarán a Rusia son Julián Ignacio Santaella, estudiante de Ingeniería en Sistemas; Agostina Ximena Lucangeli Díaz, estudiante de la ETIEC; Jerónimo Reinchisi, estudiante del Don Bosco; Estefanía Pilar Funes Brown estudiante de Ingeniería Industrial.

El programa busca promover la participación juvenil en el diseño de soluciones sostenibles, democratizar el acceso al conocimiento científico y tecnológico, y fortalecer redes regionales en el camino hacia la COP 30. Gracias a este reconocimiento, los jóvenes tendrán la oportunidad de compartir sus propuestas en un encuentro internacional, con todos los gastos cubiertos por la organización y financiados por Rosatom.