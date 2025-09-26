El Mundial de Hóckey sobre patines ya tiene fixture

San Juan se prepara para vivir una verdadera fiesta deportiva. El Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines 2025, que se disputará en el mítico estadio Aldo Cantoni, ya tiene confirmado su fixture oficial. La competencia se llevará a cabo entre el miércoles 1 y el domingo 5 de octubre, con la participación de ocho equipos divididos en dos grupos.

En el Grupo A estarán Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), FC Barcelona (España) y Olimpia Patín Club (San Juan). Por su parte, el Grupo B reunirá a OC Barcelos (Portugal), HC San Jorge (Chile), Melbourne Roller Hockey Club (Australia) y Centro Valenciano (San Juan).

Primera fase: choques de alto vuelo

El torneo comenzará el 1 de octubre, con cuatro partidos en jornada inaugural. A las 14:00 abrirán la competencia HC San Jorge y Melbourne, seguidos por el duelo entre Andes Talleres y FC Barcelona. Más tarde, OC Barcelos se medirá con Centro Valenciano, y el cierre será un clásico de estilos europeos entre Sporting Lisboa y Olimpia.

Durante los días 2 y 3 de octubre se completará la fase de grupos, con partidos esperados como Sporting vs. Barcelona, que se jugará el viernes a las 19:00, y el choque sanjuanino entre Olimpia y Andes Talleres, el jueves a las 16:30

Las entradas pueden adquirirse por la web AutoEntrada, como así también por las boleterías del Estadio Aldo Cantoni los días de los partidos.

El torneo comenzará el miércoles 1 de octubre con una jornada cargada de acción:

14:00 (B): HC San Jorge vs Melbourne

16:30 (A): Andes Talleres vs FC Barcelona

19:00 (B): OC Barcelos vs Centro Valenciano

21:30 (A): Sporting Lisboa vs Olimpia

La fase de grupos continuará el jueves 2 y viernes 3 de octubre, con duelos imperdibles como el clásico sanjuanino-mendocino Olimpia vs Andes Talleres (jueves 2, 16:30) y el esperado Sporting Lisboa vs FC Barcelona (viernes 3, 19:00).

Fixture completo de la fase inicial

Jueves 2/10

14:00 – HC San Jorge vs OC Barcelos (B)

16:30 – Melbourne vs Centro Valenciano (B)

19:00 – Andes Talleres vs Sporting (A)

21:30 – FC Barcelona vs Olimpia (A)

Viernes 3/10

14:00 – OC Barcelos vs Melbourne (B)

16:30 – Olimpia vs Andes Talleres (A)

19:00 – Sporting vs FC Barcelona (A)

21:30 – Centro Valenciano vs HC San Jorge (B)

Segunda fase

El sábado 4 de octubre se disputarán las semifinales y cruces de reclasificación:

14:00 – 3º Grupo A vs 4º Grupo B

16:30 – 4º Grupo A vs 3º Grupo B

19:00 – 2º Grupo A vs 1º Grupo B

21:30 – 1º Grupo A vs 2º Grupo B

El domingo 5 llegará el turno de las definiciones:

09:30 – 7º/8º puesto

12:00 – 5º/6º puesto

18:00 – 3º/4º puesto

20:30 – Gran Final