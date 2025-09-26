El Mundial de Hóckey sobre patines ya tiene fixture

Nacional de Futsal Selecciones C 15 en el Poliguay
Jugarán doce selecciones, entre ellas las de Mendoza, Tunuyán y San Rafael. Se juega desde el 29 de setiembre al 5 de octubre. Este lunes cermonia inaugural.
Del 1 al 5 de octubre, el estadio Aldo Cantoni de San Juan será escenario del campeonato internacional que reunirá a los mejores equipos del mundo.Deportes26/09/2025Deportes CuyoNoticias
San Juan se prepara para vivir una verdadera fiesta deportiva. El Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines 2025, que se disputará en el mítico estadio Aldo Cantoni, ya tiene confirmado su fixture oficial. La competencia se llevará a cabo entre el miércoles 1 y el domingo 5 de octubre, con la participación de ocho equipos divididos en dos grupos.
En el Grupo A estarán Sporting Lisboa (Portugal), Andes Talleres (Mendoza, Argentina), FC Barcelona (España) y Olimpia Patín Club (San Juan). Por su parte, el Grupo B reunirá a OC Barcelos (Portugal), HC San Jorge (Chile), Melbourne Roller Hockey Club (Australia) y Centro Valenciano (San Juan).
El torneo comenzará el 1 de octubre, con cuatro partidos en jornada inaugural. A las 14:00 abrirán la competencia HC San Jorge y Melbourne, seguidos por el duelo entre Andes Talleres y FC Barcelona. Más tarde, OC Barcelos se medirá con Centro Valenciano, y el cierre será un clásico de estilos europeos entre Sporting Lisboa y Olimpia.
Durante los días 2 y 3 de octubre se completará la fase de grupos, con partidos esperados como Sporting vs. Barcelona, que se jugará el viernes a las 19:00, y el choque sanjuanino entre Olimpia y Andes Talleres, el jueves a las 16:30
Las entradas pueden adquirirse por la web AutoEntrada, como así también por las boleterías del Estadio Aldo Cantoni los días de los partidos.
El torneo comenzará el miércoles 1 de octubre con una jornada cargada de acción:
14:00 (B): HC San Jorge vs Melbourne
16:30 (A): Andes Talleres vs FC Barcelona
19:00 (B): OC Barcelos vs Centro Valenciano
21:30 (A): Sporting Lisboa vs Olimpia
La fase de grupos continuará el jueves 2 y viernes 3 de octubre, con duelos imperdibles como el clásico sanjuanino-mendocino Olimpia vs Andes Talleres (jueves 2, 16:30) y el esperado Sporting Lisboa vs FC Barcelona (viernes 3, 19:00).
Jueves 2/10
14:00 – HC San Jorge vs OC Barcelos (B)
16:30 – Melbourne vs Centro Valenciano (B)
19:00 – Andes Talleres vs Sporting (A)
21:30 – FC Barcelona vs Olimpia (A)
Viernes 3/10
14:00 – OC Barcelos vs Melbourne (B)
16:30 – Olimpia vs Andes Talleres (A)
19:00 – Sporting vs FC Barcelona (A)
21:30 – Centro Valenciano vs HC San Jorge (B)
Segunda fase
El sábado 4 de octubre se disputarán las semifinales y cruces de reclasificación:
14:00 – 3º Grupo A vs 4º Grupo B
16:30 – 4º Grupo A vs 3º Grupo B
19:00 – 2º Grupo A vs 1º Grupo B
21:30 – 1º Grupo A vs 2º Grupo B
El domingo 5 llegará el turno de las definiciones:
09:30 – 7º/8º puesto
12:00 – 5º/6º puesto
18:00 – 3º/4º puesto
20:30 – Gran Final
Jugarán doce selecciones, entre ellas las de Mendoza, Tunuyán y San Rafael. Se juega desde el 29 de setiembre al 5 de octubre. Este lunes cermonia inaugural.
Tres instituciones sanjuaninas participaron del certamen alcanzando resultados destacados en la provincia de Mendoza.
"La Catedral" santiagueña fue anfitriona de tres competencias a la par: Copa del Mundo, Campeonato y Open Argentino. Hubo presentes más de 20 representantes de San Juan.
Con Delfina Dibella son los ciclistas sanjuaninos de la Selección Argentina que Ruanda, África, en el campeonato del mundo en la especialidad ruta.
El certamen comenzará con el fútbol el próximo 3 de octubre y se desarrollará en la Villa Deportiva y es esperado con ansias por los estatales de San Luis.
Mercedes Suárez, Gustavo Sánchez y Marcos Arce fueron los corredores sanjuaninos en la prueba. En cuyo en tanto se disputó la Maratón Huazihul.
Como Deporivo Algarrobal se bajo del torneo, los equipos que debían enfrentarlo, de aquí al final del torneo sumarán puntos, 5to club en el año que se baja.
El ganador de la tarde fue el Gato Daniel Oldrá, hoy DT de la Gloria, fue ovacionado desde los cuatro costados de la cancha y la dirigencia le entregó una plaqueta.
Ocurrió en la madrugada de este martes en La Chimbera, la madre está internada en Terapia Intensiva del Hospital Marcial Quiroga con diversas quemaduras.
Ficamen hizo la presentación regional del nuevo camión ante los principales empresarios del transporte de carga de Mendoza, un modelo que rompe con los moldes.
Se trata de un café con elaboración casera 100% sin gluten nacido en la casa de la infancia de su dueño, en Guaymallén. Una propuesta saludable que llegó para quedarse.
Dos menores de 7 y 10 años fallecieron al ser atropellados por un colectivo en carril Lavalle, Las Heras, tras descender de otra unidad de la línea 600.
Será un encuentro cultural y gastronómico que celebra la creatividad mendocina. Será este sábado 27 y domingo 28, de 12 a 21. La entrada es para todo público y gratuita.