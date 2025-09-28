El Lobo mendocino a un paso de ser finalista

Perdió Maipú y hubo incidentes entre hinchas y jugadores
En el final del partido, un grupo de hinchas rompieron la tela olímpica para agredir a sus jugadores. Hubo golpes de puño en un lamentable cierre.
Empató de visitante con Chacarita y si en la próxima le gana en Mendoza a Defensores de Belgrano jugará la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.Deportes28/09/2025Deportes CuyoNoticias
Gimnasia y Esgrima de Mendoza con este empate en cancha del Funebrero llegó a los 60 puntos, seguido por los 58 de Estudiantes de Caseros, 57 de Morón y 56 de Estudiantes de Río Cuarto que aún no juega y que podría llegar a los 59, es decir ninguno podrá alcanzarlo y llegará primero a la última fecha, depende de si mismo, gana y es finalista.
Para Chacarita y más jugando ante sus parciales era la última bala en el cargador y así lo salió a jugar, con dientes apretados y en franca ofensiva tratando de marcar diferencias en el comienzo, pero el que pegó primero fue Gimnasia por el olfato goleador de Ferreyra aprovechando un rebote del arquero, sorpresivamente el Lobo se ponía en ventaja.
A partir de ahí quien se puso el traje de héroe fue Rigamonte en el arco de Gimnasia, atajadas fantásticas para mantener el cero en su arco, al menos hasta terminar el primer tiempo y en vestuarios conversar de que manera podría contenerse los avances del funebrero, dependiendo de algunos resultados para el Lobo podia significar la clasificación una fecha antes.
Llegaron los cambios para la segunda etapa, en una actitud un tanto más defensiva, pero el gol de Chacarita en los pies de Costa hizo que fuera el local - con una pequeña ayudita mensana que volvió a tener un quedo- volviera a ser protagonista, no obstante ello, tal vez la más clara fue para el Gimnasia mendocino en los pies del hábil Lencioni, pudo ser el 2-1.
Ahora sobran las palabras Gimnasia y Esgrima depende de si mismo, gana y es finalista para jugar por el ascenso a la Primera Nacional, de no hacerlo habrá que ver diferentes combinaciones, pero lo importante ahora, hoy es que si el Lobo gana jugara la final por el ascenso, una suerte de revancha despues de haberla perdido la temporada anterior ante el Verdinegro sanjuanino.
La fecha entregó tambien el nombre del primer finalista: Deportivo Madryn que le ganó 2 a 0 a Arsenal de Sarandi, cara y cruz del futbol, mientras los patagónicos celebraban la clasificación para los del Viaducto significaba el descenso, el club creado por don Julio Grondona descendió a la B Metropolitana donde volverá a jugar despues de 33 años.
Chacarita Jrs: 1
Juan Strumia; Juan González, Gonzalo Errecalde, Alejadro Rébola, Tomás Migliore; Tomás Ortiz, Federico Bravo; Nicolás Chaves, Víctor Figueroa, Alexis Meléndez; Santiago Apa. DT: Carlos Mayor. / Cambios: Ramiro Costa x Migliore, Ricardo Blanco x Ortiz, Agustín Araujo x Meléndez, Marcos Quiroz x Figueroa, Ezequiel Gerez x González.
Gimnasia y Esgrima:
César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Fermín Antonini, Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Brian Andrada, Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi./ Cambios: Ignacio Antonio x Andrada, Lautaro Carrera x Antonini, Matias Muñoz x Romano, Matias Recalde x Barboza, Mario Galeano x Ferreyra.
Goles: PT: 10: Ferreyra (GyE) / ST: 25: Costa (CHJ)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Cancha: Chacarita Jrs.
Fotos
En el final del partido, un grupo de hinchas rompieron la tela olímpica para agredir a sus jugadores. Hubo golpes de puño en un lamentable cierre.
Los "Curas" hicieron historia al sumar su primer campeonato de la especialidad y tambien es el primer equipo mendocino en hacerse de la corona.
San Lorenzo de Almagro con muy poco se alzo con los tres puntos al derrotarlo 2 a 0, un gol en cada tiempo, al Tomba se lo noto errático en la cancha.
Llegó el momento de conocer al gran campeón del Torneo del Interior tras una magnifica temporada del rugby más federal del pais. El duelo en la Carrodilla.
Uno de los líderes del torneo Clausura de la Liga Mendocina decidió no participar del Regional que comienza en octubre, si lo haran Fadep y Argentino.
Jugarán doce selecciones, entre ellas las de Mendoza, Tunuyán y San Rafael. Se juega desde el 29 de setiembre al 5 de octubre. Este lunes cermonia inaugural.
Del 1 al 5 de octubre, el estadio Aldo Cantoni de San Juan será escenario del campeonato internacional que reunirá a los mejores equipos del mundo.
Tres instituciones sanjuaninas participaron del certamen alcanzando resultados destacados en la provincia de Mendoza.
Un camión Iveco desbarrancó en el km 1185 de la Ruta 7 por un desperfecto mecánico. El conductor resultó ileso y el tránsito fue interrumpido.
Tras las fuertes ráfagas que azotaron la provincia, el servicio de luz se fue restableciendo y se asiste a los afectados especialmente por daños materiales en las viviendas
Orrego presentó en Buenos Aires, “San Juan, mi tierra querida” lema de la Fiesta Nacional del Sol donde tradición y futuro se abrazan trascendiendo fronteras
San Lorenzo de Almagro con muy poco se alzo con los tres puntos al derrotarlo 2 a 0, un gol en cada tiempo, al Tomba se lo noto errático en la cancha.
Los "Curas" hicieron historia al sumar su primer campeonato de la especialidad y tambien es el primer equipo mendocino en hacerse de la corona.