El Lobo mendocino a un paso de ser finalista

Gimnasia y Esgrima de Mendoza con este empate en cancha del Funebrero llegó a los 60 puntos, seguido por los 58 de Estudiantes de Caseros, 57 de Morón y 56 de Estudiantes de Río Cuarto que aún no juega y que podría llegar a los 59, es decir ninguno podrá alcanzarlo y llegará primero a la última fecha, depende de si mismo, gana y es finalista.

Para Chacarita y más jugando ante sus parciales era la última bala en el cargador y así lo salió a jugar, con dientes apretados y en franca ofensiva tratando de marcar diferencias en el comienzo, pero el que pegó primero fue Gimnasia por el olfato goleador de Ferreyra aprovechando un rebote del arquero, sorpresivamente el Lobo se ponía en ventaja.

A partir de ahí quien se puso el traje de héroe fue Rigamonte en el arco de Gimnasia, atajadas fantásticas para mantener el cero en su arco, al menos hasta terminar el primer tiempo y en vestuarios conversar de que manera podría contenerse los avances del funebrero, dependiendo de algunos resultados para el Lobo podia significar la clasificación una fecha antes.

Llegaron los cambios para la segunda etapa, en una actitud un tanto más defensiva, pero el gol de Chacarita en los pies de Costa hizo que fuera el local - con una pequeña ayudita mensana que volvió a tener un quedo- volviera a ser protagonista, no obstante ello, tal vez la más clara fue para el Gimnasia mendocino en los pies del hábil Lencioni, pudo ser el 2-1.

Ahora sobran las palabras Gimnasia y Esgrima depende de si mismo, gana y es finalista para jugar por el ascenso a la Primera Nacional, de no hacerlo habrá que ver diferentes combinaciones, pero lo importante ahora, hoy es que si el Lobo gana jugara la final por el ascenso, una suerte de revancha despues de haberla perdido la temporada anterior ante el Verdinegro sanjuanino.

La fecha entregó tambien el nombre del primer finalista: Deportivo Madryn que le ganó 2 a 0 a Arsenal de Sarandi, cara y cruz del futbol, mientras los patagónicos celebraban la clasificación para los del Viaducto significaba el descenso, el club creado por don Julio Grondona descendió a la B Metropolitana donde volverá a jugar despues de 33 años.

Sintesis

Chacarita Jrs: 1

Juan Strumia; Juan González, Gonzalo Errecalde, Alejadro Rébola, Tomás Migliore; Tomás Ortiz, Federico Bravo; Nicolás Chaves, Víctor Figueroa, Alexis Meléndez; Santiago Apa. DT: Carlos Mayor. / Cambios: Ramiro Costa x Migliore, Ricardo Blanco x Ortiz, Agustín Araujo x Meléndez, Marcos Quiroz x Figueroa, Ezequiel Gerez x González.

Gimnasia y Esgrima:

César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Fermín Antonini, Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Brian Andrada, Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi./ Cambios: Ignacio Antonio x Andrada, Lautaro Carrera x Antonini, Matias Muñoz x Romano, Matias Recalde x Barboza, Mario Galeano x Ferreyra.

Goles: PT: 10: Ferreyra (GyE) / ST: 25: Costa (CHJ)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: Chacarita Jrs.

Fotos