Ganó Gimnasia y retomó la punta a dos fechas del final

Tras la derrota - impensada para muchos- ante Agropecuario en Carlos Casares donde tambien el Lobo mendocino perdía la punta, el DT Ariel Broggi pateó el tablero y ante el Candombero presentó 6 variantes en la alinación titular, era este un partido clave y habia que jugarlo con el cuchillo entre los dientes para recuperar la punta.

Y salió todo redondito porque Estudiantes de Rio Cuarto el que lo habia desalojado de la primera posición no por puntos sino por diferencia de gol caía ante Chaco For Ever en Resistencia, el 2 a 0, mismo resultado en ambos partidos le permite que el Gimnasia mendocino cuando quedan dos fechas del final sea el único puntero y depende de si mismo.

Los dos partidos que restan para la finalización del campeonato son Chacarita Juniors en cancha del Funebrero y la última en Mendoza ante Defensores de Belgrano, como decíamos más arriba Gimnasia depende de si mismo para saber si jugará la final por el primer ascenso, por ahora lo está consiguiendo.

Manda Gimnasia con 59 puntos, Estudiantes de Rio Cuarto tiene 56, Estudiantes de Buenos Aires 55, Gimnasia y Esgrima de Jujuy que juega este domingo 54, Deportivo Morón - también con un partido menos- 53, Chaco For Ever 52, Temperley 51, Chacarita 48, igual puntaje para Agropecuario que queda afuera por ahora por difeencia de gol.

Respecto del partido ante San Telmo, a todas luces merecido el triunfo de Gimnasia y Esgrima, entre las cosas positivas a rescatar, mas allá del resultado y la recuperación de la punta, es la vuelta al gol de Brian Nicolás Ferreyra (cabezazo tras asistencia de Saavedra) y ya en el segundo tiempo la definición perfecta de Lencioni para liquidar el pleito.

Gimnasia y Esgrima fue más a lo largo de todo el partido, tal vez un gol más hubiera marcado la diferencia entre un equipo y otro, se ganó, se recuperdó la punta, depende de si mismo para ser finalista y jugar por el ascenso a Primera, todo salió a pedir de boca, por eso en el vestuario mensana y en la tribuna con los 33 fue todo alegría, todo festejo porque "eligen creer"

Sintesis

Gimnasia y Esgrima: 2

César Rigamonte, Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Mario Galeano, Nahuel Barboza, Fermín Antonini, Nicolás Romano, Brian Ferreyra, Facundo Lencioni. DT: Ariel Broggi./ Cambios: Ignacio Antonio x Galeano, Nicolás Servetto x Romano, Jeremías Rodriguez Puch x Antonini, Matias Recalde x Saavedra, Brian Andrada x Lencioni.

San Telmo: 0

Joaquín Enrico, Gonzalo Dell Aquila, Gabriel Pusula, Nicolás Morro; Rodrigo Sosa, Elías Brítez, Agustín Ojeda, Juan Cruz Zurbriggen, Leonel Miranda; Renzo Uriburu, Sebastián Cocimano. DT: José María Bianco. / Cambios: Santiago Formichelli x DellAquila, Jerónimos Porto Echagüe x Miranda, Facundo Tello x Britez, Marcos Astina x Ojeda, Ian Pardo x Uriburu.

Goles: PT: 17: Ferreyra (GyE)/ ST: 10: Lencioni (GyE)

Árbitro: Adrián Franklin

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Fotos Prensa Gimnasia y Esgrima.