Juegos Evita, Regatas ya está en Mar del Plata

El Aldo Cantoni recibe a la élite mundial del hockey
El mítico estadio Aldo Cantoni abre sus puertas a los mejores clubes del mundo, una cita que combina historia, adrenalina y orgullo de una provincia que respira deporte
Es un orgullo que lleven los colores de Regatas y a la vez sean embajadores del deporte mendocino en una de las competencias juveniles más importantes del país, expresó en un comunicado el club del Lago.
Un total de 8600 atletas menores de 17 años de todo el país participarán de las finales de los Juegos Deportivos Nacionales Evita en 36 disciplinas, hasta el sábado 4 de octubre.
Luego de las reuniones con los 80 integrantes del operativo médico, los 60 referentes técnicos deportivos y el equipo de más de 400 personas que trabajarán en la realización de los Juegos quedó todo listo en "La Feliz" para esperar a las delegaciones que llegarán desde los distintos puntos del país.
Habrá 29 disciplinas convencionales y 7 adaptadas que se disputarán en 4 grandes sedes, el CEF Nº1, el EMDER, el complejo Punta Mogotes y la Playa Popular, y en otras 26 instituciones que acompañan la competencia juvenil más federal del país.
Los Juegos Deportivos Nacionales Evita contarán con un amplio operativo médico que dispondrá de un hospital móvil, médicos y profesionales de la salud permanentes, ambulancias y UTIMs, equipos de rayos y sistema de derivación para casos complejos.
Los Juegos, que son organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación a través de su Subsecretaría de Deportes, este año tendrán cuatro disciplinas promocionales: el breaking donde los jóvenes combinan danza y habilidades atléticas, los e-sports, la elección de la mejor mascota y la competencia de penales y de triples, son algunos de los nuevos atractivos.
El domingo 5 de octubre, se realizará una jornada deportiva y familiar con pruebas de 8K, 3K, 1K y carreras para niños, con inscripción online y presencial.
Del 1 al 5 de octubre, la provincia de San Juan recibirá un Torneo Senior Grado 1 que reunirá a más de 170 jugadores de distintos puntos del país.
El conjunto catalán, vigente campeón de la Copa Intercontinental 2024, buscará hacer historia en el Aldo Cantoni y conquistar el Mundial de clubes.
A Guaymallén le empató el CEC en Rodeo de la Cruz, fue 2 a 2 y uno de los goles del Italiano fue de Thiago Falchi en el día de su debut.
Se disputó la 8° fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde el representante del equipo Municipalidad de Guaymallen, se consagró como ganador.
Independiente Rivadavia y Huracan de Parque Patricios gualaron 0-0 por la fecha 10 del Torneo Clausura y no pudieron arrimarse a la zona de playoffs.
En el final del partido, un grupo de hinchas rompieron la tela olímpica para agredir a sus jugadores. Hubo golpes de puño en un lamentable cierre.
Gendarmería incautó ropa, bazar y repuestos sin aval aduanero en controles sobre la Ruta 7. El avalúo total de la mercadería supera los 90 millones de pesos.
La Universidad de Congreso abre las inscripciones para una capacitación en Inteligencia Artificial orientada a integrar la IA en la elaboración y evaluación de proyectos de investigación.
Hoy 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Y a los jóvenes que practican deportes, la miocardiopatía hipertrófica puede causarles la muerte, durante una práctica intensa.
En su primera edición, IWC Wine Industry Awards Argentina 2025 reunió a más de 600 asistentes entre productores, comunicadores, sommeliers, vinotecas, distribuidores, influencers y amantes del vino.