Robó una señal de tránsito y fue detenido

Un hecho insólito tuvo lugar en la Ciudad de Mendoza cuando un hombre fue aprehendido por robar una señal de tránsito que se encontraba frente a su domicilio. La Dirección de Tránsito realizó la denuncia tras analizar un video donde quedó registrado el momento del robo.

En las imágenes se observa al sujeto, acompañado por otras dos personas, cortando el caño de la señal con una herramienta y luego ingresándola a su vivienda ubicada en el Pasaje Las Petunias.

Con estas pruebas, la Dirección de Tránsito formuló la denuncia ante la Fiscalía de Instrucción N°26, a cargo del Dr. Daniel Sánchez Giol, quien ordenó el allanamiento del domicilio. Durante el procedimiento, el hombre fue aprehendido bajo la imputación de robo agravado en poblado y en banda, conforme al artículo 166 del Código Penal Argentino.

Los efectivos recuperaron el elemento sustraído: un caño de hierro de tres metros de largo con un disco de chapa que llevaba la leyenda “Prohibido Estacionar”.

Aunque el individuo fue liberado bajo palabra por no tener antecedentes penales, la investigación continuará con las medidas procesales correspondientes.

Desde el área de Tránsito destacaron la importancia de las cámaras y la colaboración ciudadana para preservar el orden urbano y evitar daños al patrimonio público.