Robó una señal de tránsito y fue detenido

Un accidente en el barrio La República de San Luis dejó heridas a una mujer de 51 años y su hija. La madre será operada por lesiones en la cabeza.
Un hombre de Ciudad de Mendoza fue aprehendido tras ser filmado cortando y llevándose una señal de "Prohibido Estacionar" frente a su casa.
Un hecho insólito tuvo lugar en la Ciudad de Mendoza cuando un hombre fue aprehendido por robar una señal de tránsito que se encontraba frente a su domicilio. La Dirección de Tránsito realizó la denuncia tras analizar un video donde quedó registrado el momento del robo.
En las imágenes se observa al sujeto, acompañado por otras dos personas, cortando el caño de la señal con una herramienta y luego ingresándola a su vivienda ubicada en el Pasaje Las Petunias.
Con estas pruebas, la Dirección de Tránsito formuló la denuncia ante la Fiscalía de Instrucción N°26, a cargo del Dr. Daniel Sánchez Giol, quien ordenó el allanamiento del domicilio. Durante el procedimiento, el hombre fue aprehendido bajo la imputación de robo agravado en poblado y en banda, conforme al artículo 166 del Código Penal Argentino.
Los efectivos recuperaron el elemento sustraído: un caño de hierro de tres metros de largo con un disco de chapa que llevaba la leyenda “Prohibido Estacionar”.
Aunque el individuo fue liberado bajo palabra por no tener antecedentes penales, la investigación continuará con las medidas procesales correspondientes.
Desde el área de Tránsito destacaron la importancia de las cámaras y la colaboración ciudadana para preservar el orden urbano y evitar daños al patrimonio público.
Un accidente en Uspallata (Mendoza) dejó la Ruta 7 totalmente cortada. Dos camiones chocaron cerca de Aduana; los choferes están fuera de peligro.
La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena, de 31 años. Estaba maniatado y con signos de violencia en su departamento del B° Unimev.
Una pequeña de apenas 2 años debió ser trasladada al Hospital Rawson, tras ser embestida en la capital sanjuanina por un remis que se dió a la fuga.
Gendarmería incautó ropa, bazar y repuestos sin aval aduanero en controles sobre la Ruta 7. El avalúo total de la mercadería supera los 90 millones de pesos.
La Policía de San Luis secuestró más de 61 kilos de marihuana valuados en 640 millones de pesos. Seis detenidos en uno de los operativos más grandes del año.
Un Ford Escort volcó frente a Tadicor en San Martín. Dos adultos y dos niños resultaron con fracturas y politraumatismos. La Policía investiga las causas.
Dos hombres resultaron con politraumatismos graves tras el choque entre una Toyota Hilux y un Iveco Daily en calle San Martín de Luján de Cuyo.
Andes Talleres de Mendoza que cayó en el debut frente al Barcelona español, en esta segunda jornada enfrentará a Sporting de Lisboa, Portugal.
Godoy Cruz comienza a escribir una nueva historia camino a la Vendimia 2026, con la convocatoria online para seleccionar a las soberanas de cada distrito.
Andes talleres cayó goleado por el Sporting 8 a 2. Olimpia estuvo muy cerca de ganarle al Barcelona 3-4 y destacado del día Centro Valenciano venció 3 a 2 a Melbourne
Barcelona jugará ante Centro Valenciano y Sporting frente a Barcelos en un sábado de emociones en el Aldo Cantoni, tras una vibrante fase de grupos.
El crack sanjuanino del Barcelona recibió un pelotazo en la cara ante Sporting. Fue trasladado al Hospital Rawson, está consciente y evoluciona bien.