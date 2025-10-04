Zonda: Viento moderado dejó 15 incidentes menores

Durante la jornada del viernes 4 de octubre, distintas zonas de Mendoza registraron vientos leves a moderados que ocasionaron algunos inconvenientes menores, según informó la Dirección Provincial de Defensa Civil.

En Lavalle se reportaron cinco árboles y un poste caído, mientras que en Luján se registraron dos árboles y cinco postes afectados. En Rivadavia un árbol cayó sobre un vehículo sin personas en el interior, y en Potrerillos hubo cortes eléctricos que ya fueron solucionados.

El resto de los departamentos, como Maipú, San Rafael, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Santa Rosa, Junín y General Alvear, informaron vientos leves o moderados sin incidentes destacados.

En total, se contabilizaron 15 novedades en toda la provincia. Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente ante posibles cambios en las condiciones climáticas.