Paso Cristo Redentor Habilitado

Zonda: Viento moderado dejó 15 incidentes menores

Defensa Civil de Mendoza reportó árboles y postes caídos en Lavalle, Luján y Rivadavia. El resto de las zonas sin novedades relevantes y con monitoreo continuo.

Sociedad04/10/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

viento zondaDurante la jornada del viernes 4 de octubre, distintas zonas de Mendoza registraron vientos leves a moderados que ocasionaron algunos inconvenientes menores, según informó la Dirección Provincial de Defensa Civil.

En Lavalle se reportaron cinco árboles y un poste caído, mientras que en Luján se registraron dos árboles y cinco postes afectados. En Rivadavia un árbol cayó sobre un vehículo sin personas en el interior, y en Potrerillos hubo cortes eléctricos que ya fueron solucionados.

El resto de los departamentos, como Maipú, San Rafael, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Santa Rosa, Junín y General Alvear, informaron vientos leves o moderados sin incidentes destacados.

En total, se contabilizaron 15 novedades en toda la provincia. Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email