Zonda: Viento moderado dejó 15 incidentes menores

Más de 200 nuevos directivos docentes en San Luis
El gobernador Poggi encabezó la entrega de 209 decretos a docentes que aprobaron el concurso jerárquico tras un año de formación y evaluación.
Defensa Civil de Mendoza reportó árboles y postes caídos en Lavalle, Luján y Rivadavia. El resto de las zonas sin novedades relevantes y con monitoreo continuo.Sociedad04/10/2025Periodistas CuyoNoticias
Durante la jornada del viernes 4 de octubre, distintas zonas de Mendoza registraron vientos leves a moderados que ocasionaron algunos inconvenientes menores, según informó la Dirección Provincial de Defensa Civil.
En Lavalle se reportaron cinco árboles y un poste caído, mientras que en Luján se registraron dos árboles y cinco postes afectados. En Rivadavia un árbol cayó sobre un vehículo sin personas en el interior, y en Potrerillos hubo cortes eléctricos que ya fueron solucionados.
El resto de los departamentos, como Maipú, San Rafael, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Santa Rosa, Junín y General Alvear, informaron vientos leves o moderados sin incidentes destacados.
En total, se contabilizaron 15 novedades en toda la provincia. Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente ante posibles cambios en las condiciones climáticas.
Godoy Cruz comienza a escribir una nueva historia camino a la Vendimia 2026, con la convocatoria online para seleccionar a las soberanas de cada distrito.
Jóvenes de 13 países, entre ellos Argentina, podrán viajar gratis a Madrid en 2026 para capacitarse en liderazgo, creatividad e inteligencia artificial.
Descansar unos minutos para tomar un café, recarga energías, fortalece la colaboración, fomenta la creatividad y construye un sentido de pertenencia dentro de los equipos.
En su primera edición, IWC Wine Industry Awards Argentina 2025 reunió a más de 600 asistentes entre productores, comunicadores, sommeliers, vinotecas, distribuidores, influencers y amantes del vino.
Ambos eventos se llevarán a cabo en simultáneo el jueves 2, en el Centro de Convenciones de la villa turística. Están destinados a jóvenes de escuelas secundarias de la región.
Orrego presentó en Buenos Aires, “San Juan, mi tierra querida” lema de la Fiesta Nacional del Sol donde tradición y futuro se abrazan trascendiendo fronteras
Tras las fuertes ráfagas que azotaron la provincia, el servicio de luz se fue restableciendo y se asiste a los afectados especialmente por daños materiales en las viviendas
Andes Talleres de Mendoza que cayó en el debut frente al Barcelona español, en esta segunda jornada enfrentará a Sporting de Lisboa, Portugal.
Andes talleres cayó goleado por el Sporting 8 a 2. Olimpia estuvo muy cerca de ganarle al Barcelona 3-4 y destacado del día Centro Valenciano venció 3 a 2 a Melbourne
Barcelona jugará ante Centro Valenciano y Sporting frente a Barcelos en un sábado de emociones en el Aldo Cantoni, tras una vibrante fase de grupos.
El crack sanjuanino del Barcelona recibió un pelotazo en la cara ante Sporting. Fue trasladado al Hospital Rawson, está consciente y evoluciona bien.