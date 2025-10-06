La 9na carrera de la temporada para Facundo Ambrossi

El segundo lugar fue para Iván Escudero, del equipo Municipalidad de Guaymallen, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Federico Ambrossi del equipo Municipalidad de Godoy Cruz.

La competencia se realizó en el departamento de Lavalle, sobre un circuito de 850 metros que se recorrieron durante 50 minutos y un sprint final.

Resultados

Categoría Élite

1. Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)

2. Escudero, Iván (Municipalidad de Guaymallen)

3. Ambrossi, Federico(Municipalidad de Godoy Cruz)

4. Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz)

5. Castro, Ramiro (Municipalidad de Guaymallen)

Señaló la Asociacion Ciclista Mendocina en un comunicado: "Felicitamos a todos los jóvenes ciclistas que participaron de esta fecha y agradecemos especialmente a la Municipalidad de Lavalle y a las familias presentes por acompañarnos un domingo más."