La 9na carrera de la temporada para Facundo Ambrossi

Sporting Lisboa campeón mundial en San Juan
El equipo portugués venció 3-2 al Barcelona en una final apasionante disputada en un Aldo Cantoni colmado y se consagró campeón del Mundial de Clubes.
El representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador del nuevo capítulo de la temporada de pista y criterium en Lavalle.Deportes06/10/2025Deportes CuyoNoticias
El segundo lugar fue para Iván Escudero, del equipo Municipalidad de Guaymallen, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Federico Ambrossi del equipo Municipalidad de Godoy Cruz.
La competencia se realizó en el departamento de Lavalle, sobre un circuito de 850 metros que se recorrieron durante 50 minutos y un sprint final.
Resultados
1. Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)
2. Escudero, Iván (Municipalidad de Guaymallen)
3. Ambrossi, Federico(Municipalidad de Godoy Cruz)
4. Contreras, Matías (Municipalidad de Godoy Cruz)
5. Castro, Ramiro (Municipalidad de Guaymallen)
Señaló la Asociacion Ciclista Mendocina en un comunicado: "Felicitamos a todos los jóvenes ciclistas que participaron de esta fecha y agradecemos especialmente a la Municipalidad de Lavalle y a las familias presentes por acompañarnos un domingo más."
Con gol a 15 minutos del final derrotó 1 a 0 a Defensores de Belgrano, aunque por los resultados en otras canchas nunca estuvo fuera de la clasificación.
El hambre y las ganas de comer. El que no ha ganado nunca en su cancha y el que está último en la tabla, empataron 1 a 1 y siguen quedando en deuda.
El Barça y Sporting Lisboa definirán el Mundial de Clubes de Hockey en San Juan. Este domingo se conocerán todos los campeones del certamen internacional.
La victoria 3 a 0 ante el Bohemio en Villa Crespo lo ubicó en el 7mo lugar, clasifico además al Botellero a jugar la edición 2026 de la Copa Argentina.
En el Este Mendocino empató sin goles y como su rival tiene ventaja deportiva está obligado a ganar en Santiago del Estero para poder pasar a los 8vos de final.
En duelo cuyano el Matador derrotó 6 a 5 al Olimpia sanjuanino que tambien se despidió de pelar por el titulo. Amplia supremacia de los equipos europeos.
El crack sanjuanino del Barcelona recibió un pelotazo en la cara ante Sporting. Fue trasladado al Hospital Rawson, está consciente y evoluciona bien.
En Mendoza, líderes y empresarios debatieron sobre minería, energía y acuerdos fiscales; Romano Group anunció ingreso al REM, IA aplicada y nuevas oficinas.
El gobernador estuvo en la apertura de la 4ª edición de Expo Innova Cuyo 2025, la feria frutihortícola más grande de la región, donde se muestran las últimas innovaciones y tecnologías del sector productivo.
El Gobierno lanzó la obra del acueducto Recodo Sur en Nogolí, que reemplazará viejos canales, beneficiará a 25 familias y mejorará 12 mil hectáreas rurales.
