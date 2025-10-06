Dos allanamientos por causas de trata y narcotráfico

El primer operativo tuvo lugar en la localidad de Colonia Bombal, departamento mendocino de Maipú. Por orientación judicial se materializó la orden de inspección en una empresa dedicada al transporte y lavadero de verduras.

Integrantes de Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Mendoza" brindó apoyo a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el RENATRE Mendoza, a los fines de dar cumplimiento a la orden de inspección sobre una empresa ubicada en la Ruta Nacional N° 20.

El registro del inmueble tenía como objetivo la inspección y fiscalización de los trabajadores presentes en el lugar, así como también de las documentaciones confeccionadas a los mismos. Los organismos intervinientes labraron el acta de constatación de indicios de explotación laboral, constancia de inspección, acta de obstrucción de trabajo. Las novedades detectadas fueron remitidas a las autoridades judiciales competentes.

Tambien hubo un segundo operativo, donde efectivos de la misma Unidad de investigación, detuvieron a un hombre que comercializaba estupefacientes, en infracción a la Ley 23.737.

Ante la presencia de testigos, decomisaron 6,7 gramos de marihuana, 8,3 gramos de cocaína acondicionados en envoltorios, teléfonos celulares de diferentes marcas, más de 119.000 pesos argentinos, divisas, mientras que un vehículo hallado presentaba pedido de secuestro activo por robo.

Interviene el Juzgado Federal de Garantías Nro 1, la Unidad Fiscal de Mendoza, Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, que orientó la detención del involucrado y otras dos personas quedaron en libertad supeditados a la causa.