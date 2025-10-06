Dos allanamientos por causas de trata y narcotráfico

Joven fracturado tras vuelco en autopista de San Luis
Un joven de 26 años volcó con su auto en la Autopista de las Serranías Puntanas y sufrió una fractura de costilla. Fue asistido y trasladado al hospital.
La policía allanó en Mendoza una empresa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y detuvieron a un ciudadano por narcotráfico.Policiales06/10/2025Redacción CuyoNoticias
El primer operativo tuvo lugar en la localidad de Colonia Bombal, departamento mendocino de Maipú. Por orientación judicial se materializó la orden de inspección en una empresa dedicada al transporte y lavadero de verduras.
Integrantes de Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Mendoza" brindó apoyo a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el RENATRE Mendoza, a los fines de dar cumplimiento a la orden de inspección sobre una empresa ubicada en la Ruta Nacional N° 20.
El registro del inmueble tenía como objetivo la inspección y fiscalización de los trabajadores presentes en el lugar, así como también de las documentaciones confeccionadas a los mismos. Los organismos intervinientes labraron el acta de constatación de indicios de explotación laboral, constancia de inspección, acta de obstrucción de trabajo. Las novedades detectadas fueron remitidas a las autoridades judiciales competentes.
Tambien hubo un segundo operativo, donde efectivos de la misma Unidad de investigación, detuvieron a un hombre que comercializaba estupefacientes, en infracción a la Ley 23.737.
Ante la presencia de testigos, decomisaron 6,7 gramos de marihuana, 8,3 gramos de cocaína acondicionados en envoltorios, teléfonos celulares de diferentes marcas, más de 119.000 pesos argentinos, divisas, mientras que un vehículo hallado presentaba pedido de secuestro activo por robo.
Interviene el Juzgado Federal de Garantías Nro 1, la Unidad Fiscal de Mendoza, Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, que orientó la detención del involucrado y otras dos personas quedaron en libertad supeditados a la causa.
Un hombre de 73 años perdió el control de su vehículo en la Autopista de las Serranías Puntanas y fue trasladado al hospital de Villa Mercedes.
Un joven de 20 años fue detenido luego de robar una moto a mano armada a una mujer en la vía pública de Las Heras. La policía recuperó el vehículo.
Un joven resultó herido tras un choque entre una moto y un auto en la capital puntana. Ambos conductores dieron positivo en el test de alcoholemia.
Un hombre de Ciudad de Mendoza fue aprehendido tras ser filmado cortando y llevándose una señal de “Prohibido Estacionar” frente a su casa.
Un accidente en el barrio La República de San Luis dejó heridas a una mujer de 51 años y su hija. La madre será operada por lesiones en la cabeza.
Un accidente en Uspallata (Mendoza) dejó la Ruta 7 totalmente cortada. Dos camiones chocaron cerca de Aduana; los choferes están fuera de peligro.
La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena, de 31 años. Estaba maniatado y con signos de violencia en su departamento del B° Unimev.
En Mendoza, líderes y empresarios debatieron sobre minería, energía y acuerdos fiscales; Romano Group anunció ingreso al REM, IA aplicada y nuevas oficinas.
La DGE anunció el cronograma y los requisitos para inscribir a niños y niñas que ingresarán al primer grado del nivel primario obligatorio en Mendoza.
El Amago registró las ráfagas más intensas del día, con 90 km/h. El alerta meteorológico sigue vigente para toda la provincia de San Luis.
Con gol a 15 minutos del final derrotó 1 a 0 a Defensores de Belgrano, aunque por los resultados en otras canchas nunca estuvo fuera de la clasificación.
Un hombre de 73 años perdió el control de su vehículo en la Autopista de las Serranías Puntanas y fue trasladado al hospital de Villa Mercedes.