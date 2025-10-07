Cuna de Campeones 4 en el Polimeni de Las Heras

La Municipalidad de Las Heras continúa apostando al deporte como herramienta de inclusión, pertenencia y orgullo. Este viernes 17 de octubre, desde las 18, el Estadio Vicente Polimeni será escenario de una nueva velada boxística con “Cuna de Campeones 4”, un evento que reúne a destacados exponentes del boxeo argentino e internacional.

Organizado junto a Pandolfino Box y con el acompañamiento del Gimnasio Pablo Chacón, la jornada promete emociones fuertes con la pelea estelar entre el argentino Juan “El Titán” Carrasco y el boliviano Fernando “El Gallito” Sánchez, además de una cartelera completa con jóvenes talentos de la región.

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, destacó la importancia de seguir impulsando este tipo de encuentros deportivos que “acercan el boxeo profesional a los vecinos, promueven el esfuerzo y la disciplina, y posicionan al departamento como una verdadera cuna de campeones”.

Además del atractivo deportivo, el evento busca consolidar el Estadio Vicente Polimeni como epicentro del deporte provincial, reafirmando la política municipal de fomentar espacios de encuentro, participación y el deporte como escuela de vida.

Las entradas están disponibles a través de Tu Entrada Web en https://www.entradaweb.com.ar/evento/fcb5a41f/step/1

“Cuna de Campeones 4” cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Heras, el Gobierno de Mendoza y empresas locales que acompañan el crecimiento del deporte mendocino.