Cuna de Campeones 4 en el Polimeni de Las Heras

Recibieron del gobierno puntano financiamiento para impulsar sus proyectos infantojuveniles que invertirán en obras de infraestructura y proyectos deportivos.
El boxeo profesional se viste de fiesta con una velada llena de emoción, el próximo viernes 17 de octubre. Brisa Alfonzo, Gumersindo y Juancito Carrasco.Deportes07/10/2025Deportes CuyoNoticias
La Municipalidad de Las Heras continúa apostando al deporte como herramienta de inclusión, pertenencia y orgullo. Este viernes 17 de octubre, desde las 18, el Estadio Vicente Polimeni será escenario de una nueva velada boxística con “Cuna de Campeones 4”, un evento que reúne a destacados exponentes del boxeo argentino e internacional.
Organizado junto a Pandolfino Box y con el acompañamiento del Gimnasio Pablo Chacón, la jornada promete emociones fuertes con la pelea estelar entre el argentino Juan “El Titán” Carrasco y el boliviano Fernando “El Gallito” Sánchez, además de una cartelera completa con jóvenes talentos de la región.
El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, destacó la importancia de seguir impulsando este tipo de encuentros deportivos que “acercan el boxeo profesional a los vecinos, promueven el esfuerzo y la disciplina, y posicionan al departamento como una verdadera cuna de campeones”.
Además del atractivo deportivo, el evento busca consolidar el Estadio Vicente Polimeni como epicentro del deporte provincial, reafirmando la política municipal de fomentar espacios de encuentro, participación y el deporte como escuela de vida.
Las entradas están disponibles a través de Tu Entrada Web en https://www.entradaweb.com.ar/evento/fcb5a41f/step/1
“Cuna de Campeones 4” cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Heras, el Gobierno de Mendoza y empresas locales que acompañan el crecimiento del deporte mendocino.
La delegación mendocina recibió la distinción que simboliza los valores de respeto, solidaridad y compañerismo que inspiran a la competencia.
Independiente Rivadavia que llegaba al duelo con la Academia en Avellaneda con tres partidos sobre sus espaldas sin ganar
La victoria del Granate en el Bajo sobre el último invicto del Clausura puso al rojo vivo el torneo, Guaymallén sumó de a uno al empatar con Independiente.
El representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador del nuevo capítulo de la temporada de pista y criterium en Lavalle.
El equipo portugués venció 3-2 al Barcelona en una final apasionante disputada en un Aldo Cantoni colmado y se consagró campeón del Mundial de Clubes.
Con gol a 15 minutos del final derrotó 1 a 0 a Defensores de Belgrano, aunque por los resultados en otras canchas nunca estuvo fuera de la clasificación.
El hambre y las ganas de comer. El que no ha ganado nunca en su cancha y el que está último en la tabla, empataron 1 a 1 y siguen quedando en deuda.
La DGE anunció el cronograma y los requisitos para inscribir a niños y niñas que ingresarán al primer grado del nivel primario obligatorio en Mendoza.
El Amago registró las ráfagas más intensas del día, con 90 km/h. El alerta meteorológico sigue vigente para toda la provincia de San Luis.
Un hombre de 73 años perdió el control de su vehículo en la Autopista de las Serranías Puntanas y fue trasladado al hospital de Villa Mercedes.
Ya se encuentran habilitadas las inscripciones para el concurso de bandas locales que serán parte del Volumen 18 de la Fiesta de la Cerveza