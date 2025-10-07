Paso Cristo Redentor Habilitado

Cuna de Campeones 4 en el Polimeni de Las Heras

El boxeo profesional se viste de fiesta con una velada llena de emoción, el próximo viernes 17 de octubre. Brisa Alfonzo, Gumersindo y Juancito Carrasco.

Deportes07/10/2025Deportes CuyoNoticiasDeportes CuyoNoticias
Boxeo, Cuna de Campeones 4, Juancito Carrasco
Cuna de Campeoness 4Vicente Polimeni, Las Heras

La Municipalidad de Las Heras continúa apostando al deporte como herramienta de inclusión, pertenencia y orgullo. Este viernes 17 de octubre, desde las 18, el Estadio Vicente Polimeni será escenario de una nueva velada boxística con “Cuna de Campeones 4”, un evento que reúne a destacados exponentes del boxeo argentino e internacional.

Organizado junto a Pandolfino Box y con el acompañamiento del Gimnasio Pablo Chacón, la jornada promete emociones fuertes con la pelea estelar entre el argentino Juan “El Titán” Carrasco y el boliviano Fernando “El Gallito” Sánchez, además de una cartelera completa con jóvenes talentos de la región.

Boxeo, Cuna de Campeones 4

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, destacó la importancia de seguir impulsando este tipo de encuentros deportivos que “acercan el boxeo profesional a los vecinos, promueven el esfuerzo y la disciplina, y posicionan al departamento como una verdadera cuna de campeones”.

Además del atractivo deportivo, el evento busca consolidar el Estadio Vicente Polimeni como epicentro del deporte provincial, reafirmando la política municipal de fomentar espacios de encuentro, participación y el deporte como escuela de vida.

Boxeo, China Alfonzo, Campeona argentinaLa China Alfonzo campeona argentina en Las Heras

Las entradas están disponibles a través de Tu Entrada Web en https://www.entradaweb.com.ar/evento/fcb5a41f/step/1

“Cuna de Campeones 4” cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Heras, el Gobierno de Mendoza y empresas locales que acompañan el crecimiento del deporte mendocino.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Lo más visto
fiesta de la cerveza

La Fiesta de la Cerveza se pone en marcha

Redacción CuyoNoticias
06/10/2025

Ya se encuentran habilitadas las inscripciones para el concurso de bandas locales que serán parte del Volumen 18 de la Fiesta de la Cerveza

Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email