La China Alfonzo campeona argentina en Las Heras

Es una Chinita feliz. Risa y llanto a la vez, las emociones encontradas que brotaron del corazón, agitado por cierto, en la "Chinita" Brisa Alfonzo (6-1-1- 2ko), la regalona del público mendocino allegado al mundo de las narices chatas.

Del vestuario al ring y en el centro de él al enlace con sus padres que viajaron desde Neuquén para fundirse en un emotivo e interminable abrazo tras la consagración alcanzada ante la aguerrida y pulcra jujeña Laura Carabajal (4-4-1-0ko) y con ello atrapar la faja nacional superpluma de la FAB.

La empresa no fue nada sencilla. Alfonzo y Carabajal fueron al palo por palo ni bien sonó la campana que retumbó en el abarrotado Vicente Polimeni de Las Heras.

La gente se entusiasmó. Alentó cuando Brisa acertó golpes a su oponente y se silenció cuando, más de una vez, la notó que estaba en dificultades.

La tónica fue siempre la misma. Las dos intentaron imponer condiciones durante los diez asaltos que duró la contienda, pero fue en el último en donde Brisa logró conectar a Carabajal mandándola a la lona.

El entrenador de su rival adujo que fue un empujón y reaccionó de mala manera ante el juez de la contienda Javier Luján arrojándole agua y subiéndose al cuadrilátero para protestar el fallo.

Inmediatamente llegó la descalificación de Carabajal y con ello la esperada consagración de Brisa, nuevo monarca de la Federación Argentina entre las superpluma.

El semifondo fue un gran combate. El oriundo de Medrano, Alfredo "Coki" Soto, vigente campeón FEDELATÍN de los ligeros en la AMB, se impuso en las tarjetas ante un durísimo rival como lo fue el bonaerense Rodrigo Roldán con guarismo de 78 a 74, 78 a 74 y 79 a 73, tras ocho asaltos muy reñidos.

La pelea que abrió la puerta a los combates profesionales en el "Cuna de Campeones III" fue la que protagonizaron el mendocino Lucas Isaías Aguilera y el sanjuanino Jonathan Joel Arena en la divisional de los ligeros.

El combate fue parejo durante los seis asaltos disputados. Miguel Leiva vio ganador a Aguilera por 57 a 56. Julio Prudencio también vio vencedor a Aguilera con un fallo en su favor de 58 a 55, en tanto, Flavio Montivero señaló empate.

La última pelea de la noche mostró a un furioso y temible Damián Castro que en dos rounds acabó por la vía del cloroformo ante Luciano Ramírez.

El primer round fue picante. Los dos se entrelazaron en una lucha sin cuartel y en uno de esos cruces un rotundo derechazo impactó de lleno en el rostro de Ramírez que no se pudo mantener la vertical.

Tras el conteo, Ramírez se puso de pie y aguantó el embate de manera estoica. El segundo asalto fue muy parecido al primero hasta que nuevamente Castro asestó un furibundo golpe que derribó nuevamente a su oponente.

Tras un nuevo conteo por parte del árbitro (Juan Carlos Garro) Ramírez volvió a ponerse de pie, pero esta vez fue la última, ya que Castro no iba a dejar pasar la oportunidad para quedarse con una gran victoria que festejó en un fundido abrazo con su rincón.

Las Preliminares

Categoría Cadetes 52 kilos: Jesús Orozco (Chacón/Andrada) ganó por puntos a Maikol Vergara (Acevedo).

Categoría Cadetes 60 kilos: Luciano Cocuzza (Pereyra) derrotó por puntos a Diego Campo (Aguirre).

Categoría Cadetes 52 kilos: Joaquín Tobares (Danil Brizuela) derrotó en las tarjetas Thiago Páez (González).

Categoría Cadetes 60 kilos: Román Rubio (Acevedo) le ganó por puntos a Elio Morán (Herrera).

Categoría mayores 69 kilos: Sharon Díaz (Guiñazú) venció por puntos a Rocío Maldonado (Aguirre).

Categoría Menores 50 kilos: Hernán Robledo (Chacón/Andrada) le ganó por puntos a Jesús Oliva (Guiñazú).

Categoría Mayores 60 kilos: Uriel James (Daniel Brizuela) venció en las tarjetas a Jonathan Zabala (Latorre).

Categoría Mayores 64 kilos: Axel Zárate (Chacón/Andrada) ganó por nocaut a Claudio Olivares (Chile).

Categoría Mayores 69 kilos: Brian Tapia (Daniel Brizuela) derrotó por puntos a Matías Cisterna (Cisterna).

Gentileza Arroba Sports