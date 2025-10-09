Peumayén Rugby Club, 70 noches de historia

El evento tuvo lugar en el Salón Oballes, donde la familia blanquinegra vivió una jornada que combinó lo mejor de la tradición y el espíritu deportivo que caracteriza a la institución. Hubo cena, servicio gastronómico de primer nivel, shows en vivo (en manos de la banda ¨Lluvia de Papas¨ y una fiesta que se vivió hasta la madrugada, que permitió revivir momentos históricos y celebrar siete décadas de esfuerzo y pertenencia.

Presencias destacadas y apoyo institucional

La noche contó con la participación de importantes autoridades provinciales y departamentales, entre ellas el gobernador de Mendoza, Lic. Alfredo Cornejo, el intendente de Luján de Cuyo, Ing. Esteban Allasino, y el Ministro de Gobierno Infraestructura y Desarrollo Territorial, Lic. Natalio Mema, asistió también Andres Sconfienza Presidente del HCD de Luján de Cuyo, el presidente de la Unión de Rugby de Cuyo, Lic. Federico Coria, el presidente de la Asociación Mendocina de Hockey, Lic. Enrique Vaquié, junto a dirigentes deportivos, ex dirigentes y representantes de numerosas instituciones amigas.

Durante el evento, se compartieron mensajes emotivos, un gran reconocimiento a todos los presidentes que figuraban en actas desde el año 1976, un hecho simbólico muy relevante poder juntar en un mismo evento a decenas de ex presidentes, donde cada uno de ellos marcó una huella en este camino recorrido.

En las emotivas palabras de Alejandro Farina, actual presidente de la institución, hubo una mirada puesta en el futuro, tanto de infraestructura como deportivo, de la mano de un plan de crecimiento sostenido que marcará los próximos años del club.

Un club que mira hacia el futuro

En el marco de la celebración, la comisión directiva presentó un plan para los próximos años de obras e inversiones que consolidarán el desarrollo institucional y deportivo. Entre los principales proyectos se destacan:

● Incorporación de energía renovable mediante la instalación de paneles solares.

● Construcción de dos nuevas canchas de rugby y una de hockey en el nuevo Anexo Peumayen, a fin de 2025 principios del 2026 tendremos el masterplan del nuevo predio.

● Urbanización completa del acceso lateral costero, desde calle San Martín hasta el ingreso al predio principal y al anexo.

● Creación de una rotonda de circulación frente al predio principal.

● Ampliación del gimnasio, reestructuración de la cantina y otras mejoras en infraestructura y servicios para socios.

Estos proyectos reflejan el compromiso de la institución con la sustentabilidad, el crecimiento ordenado y la mejora continua del espacio deportivo y social.

Una fiesta con identidad blanquinegra

Con la presentación en vivo de la banda “Lluvia de Papas” y un servicio de catering impecable, la celebración se transformó en un reencuentro generacional, donde jugadores de todas las épocas volvieron a compartir el mismo sentimiento de pertenencia que distingue a Peumayén.

“Cumplir 70 años no es solo mirar hacia atrás y recordar lo construido; es también renovar el compromiso de seguir creciendo y formando personas a través del deporte”, expresaron desde la organización del evento.

70 años de historia, valores y comunidad

A lo largo de siete décadas, Peumayén Rugby Club ha forjado una trayectoria ejemplar en el deporte mendocino, promoviendo valores como la humildad, el trabajo en equipo, la perseverancia y el respeto. Hoy, más que nunca, la institución reafirma su propósito de formar deportistas y personas íntegras, manteniendo viva la esencia que la convirtió en un referente del rugby y el hockey de la región.











