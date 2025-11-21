Ciclista muere tras impacto con perro en Malargüe.

Una mujer de 60 años murió tras caer de su bicicleta en la localidad de Malargüe, provincia de Mendoza. Según las primeras pericias, un perro se cruzó de manera repentina y provocó la pérdida de control del rodado. Pese a las maniobras de RCP realizadas por el SEC, la víctima falleció en el lugar por un paro cardiorrespiratorio.



El siniestro ocurrió a las 17:35 hs en la intersección de las calles Los Choiqueros y Martín Zapata, en una zona transitada del departamento de Malargüe. La víctima, identificada por sus iniciales S.D., circulaba sola en su bicicleta hacia el Norte por Los Choiqueros cuando se produjo el incidente que terminó con su vida. Las condiciones climáticas eran favorables y la visibilidad era adecuada, según detallaron los primeros informes policiales. El recorrido que realizaba la mujer era habitual para residentes de la zona, que utilizan esa vía tanto para desplazamientos cotidianos como para actividades recreativas.



De acuerdo con las declaraciones recogidas en el lugar, un perro de pelaje negro habría ingresado de manera imprevista a la calzada desde el Oeste hacia el Este. La aparición repentina del animal sorprendió a la ciclista, que no logró esquivarlo. Las pericias preliminares indican que la mujer intentó frenar y maniobrar, pero perdió el control y cayó con fuerza sobre el pavimento. El impacto fue directo y generó lesiones graves que derivaron en un cuadro crítico. Testigos señalaron que el animal continuó corriendo tras el hecho y no pudo ser ubicado durante los primeros minutos de intervención.



Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar para asistir a la víctima. Los profesionales constataron que la mujer estaba inconsciente y sin signos vitales, por lo que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. A pesar de los esfuerzos prolongados del equipo médico, la paciente no respondió. Finalmente, se confirmó su muerte por paro cardiorrespiratorio asociado al traumatismo sufrido durante la caída. La noticia provocó conmoción entre los vecinos presentes, quienes se acercaron al sitio del accidente al advertir la presencia de ambulancias y móviles policiales.



Paralelamente, la Comisaría 24 de Malargüe puso en marcha el protocolo correspondiente para hechos viales con víctimas fatales. La zona fue delimitada para preservar posibles evidencias, y se realizó un relevamiento fotográfico del lugar. Los efectivos también tomaron testimonio a las personas que se encontraban cerca del cruce y que afirmaron haber visto al animal ingresar a la calle antes de la caída. La declaración de testigos será clave para determinar la dinámica final del accidente y establecer si hubo otros factores involucrados.



En este tipo de siniestros, la intervención de animales sueltos es una problemática recurrente en áreas urbanas y suburbanas. La presencia de perros sin supervisión puede generar situaciones de riesgo tanto para ciclistas como para motociclistas y peatones. En el caso de Malargüe, autoridades municipales han señalado en informes anteriores la necesidad de fortalecer campañas de tenencia responsable y control de fauna urbana. Si bien este accidente continúa bajo investigación, las primeras conclusiones apuntan a que la irrupción del perro fue el factor desencadenante del siniestro.



La causa quedó bajo investigación para determinar la secuencia completa del hecho y analizar medidas complementarias que permitan reforzar la seguridad en ese corredor vial. El cuerpo de la víctima será sometido a estudios médicos legales, cuyo informe se incorporará al expediente para confirmar el mecanismo de la muerte y el tipo de lesiones provocadas por la caída. Mientras tanto, personal policial continúa trabajando en la verificación de testimonios y en la identificación del animal involucrado, en caso de que sea posible localizarlo. El hecho generó consternación en la comunidad local, dado que se trataba de una zona habitualmente utilizada por ciclistas y con baja siniestralidad. Las autoridades reiteraron la importancia de mantener el control adecuado de mascotas y de extremar precauciones al circular en sectores donde pueden aparecer animales de manera imprevista.