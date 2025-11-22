Fatal choque entre auto y moto en Maipú este sábado

Detienen a nueve hombres armados en San Luis
Un motociclista murió tras impactar contra un auto que giraba hacia el Parque Metropolitano de Maipú. El conductor del Fiat con politraumatismos.Policiales22/11/2025Periodistas CuyoNoticias
Un grave siniestro vial ocurrido este sábado en Maipú dejó como saldo la muerte de un motociclista de 41 años tras colisionar con un automóvil que intentaba ingresar al Parque Metropolitano. El impacto fue de tal magnitud que el rodado menor quedó destruido y el conductor del auto debió ser trasladado al hospital.
Un giro que terminó en tragedia
El accidente se registró a las 12.58 de este sábado 22 de noviembre sobre calle Emilio Civit, frente al ingreso principal del Parque Metropolitano Sur, en la jurisdicción de la Subcomisaría Llorens. Las primeras comunicaciones al 911 informaban sobre un fuerte choque entre un auto y una moto, lo que motivó la rápida llegada del personal policial y de emergencias médicas.
La mecánica del impacto
Según los datos oficiales, el auto involucrado era un Fiat Cronos conducido por Jesús B., de 64 años, quien circulaba por Emilio Civit en dirección Oeste–Este. En el momento en que giraba hacia el Norte, con la intención de ingresar al Parque Metropolitano, se produjo el violento impacto contra una motocicleta Benelli 600 cc que avanzaba por la misma arteria pero en sentido contrario, conducida por Eduardo Paredes, de 41 años.
Consecuencias inmediatas
El choque fue extremadamente violento, como reflejan los daños visibles en ambos vehículos. La motocicleta quedó destrozada contra el lateral del auto, mientras que el Cronos presentó serias deformaciones en toda su parte lateral izquierda y techo. Testigos que se encontraban en las inmediaciones del parque relataron la magnitud del estruendo y la inmediatez con la que se acercaron curiosos y transeúntes antes del arribo de los servicios de emergencia.
Intervención médica y muerte
Al lugar llegó el interno 121 del Servicio de Emergencias Coordinado, a cargo de la Dra. Espinoza (Mat. 11965). Tras examinar al motociclista, la profesional constató el fallecimiento de Eduardo Paredes en el lugar del siniestro. En simultáneo, el interno 2039 del mismo servicio, a cargo del Dr. Moyano, asistió al conductor del Fiat, quien presentaba politraumatismos varios. Fue estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado para una evaluación completa.
Investigación policial en curso
Personal de la Oficina Fiscal correspondiente trabajó en la escena, realizando las pericias técnicas para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro. Se tomaron declaraciones a testigos, se analizaron las huellas de frenado y la posición final de los rodados, y se recopilaron elementos que permitan determinar responsabilidades. El tránsito en la zona estuvo restringido durante varias horas debido a la gravedad del hecho y al despliegue de los equipos policiales.
Un punto crítico de circulación
La zona del accidente, ubicada frente a uno de los accesos más concurridos del Parque Metropolitano de Maipú, suele registrar un elevado flujo de vehículos, peatones y ciclistas, especialmente durante los fines de semana. Las autoridades locales recordaron la importancia de circular con extrema precaución en arterias donde existen maniobras de giro frecuentes y cruces peatonales, a fin de prevenir tragedias como la registrada este sábado.
