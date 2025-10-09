Habrá un piloto sanjuanino en el TC 2000

Peumayén Rugby Club, 70 noches de historia
Celebró sus 70 años con una gran Cena Aniversario que reunió a cientos de socios, exjugadores, familias, hinchas y amigos del club en una noche inolvidable.
Fabián Flaqué se subirá a un Chevrolet del equipo Pro Racing correrá su novena fecha del calendario en el autódromo "El Zonda" Eduardo Copello de San Juan.Deportes09/10/2025Deportes CuyoNoticias
El experimentado corredor figura en la lista de inscriptos de la categoría para este fin de semana.
Este fin de semana el TC 2000 correrá su novena fecha del calendario en el autódromo "El Zonda" Eduardo Copello de San Juan, en su reapertura después de 6 años sin actividad de automovilismo. Para esta ocasión el piloto Fabián Flaqué confirmó su presencia con un Chevrolet Sedán (5 puertas) del equipo Pro Racing, oficial de esa marca, siendo el único representante nuestro en la categoría nacional.
"Salió la oportunidad a último momento, agradecido a la categoría por ofrecerme el auto, y a la Provincia y al Gobierno de San Juan por poner El Zonda nuevamente en actividad. Las expectativas es hacer lo mejor que pueda, teniendo en cuenta que hace un montón que no corro en ninguna categoría de automovilismo, la idea es ir paso a paso y vuelta tras vuelta mejorar para ir adaptándome al auto. Es una gran oportunidad poder volver a correr con el regreso de este autódromo emblemático para todos los sanjuaninos".
Flaqué se subirá al mismo auto con el que Ulises Campillay, otro de los pilotos sanjuaninos, corrió en el autódromo de Oberá en la primera fecha del calendario. Es un modelo Sedán, no SUV, que es un vehículo utilitario que ocupa gran parte de la categoría, con marcas y modelos como Chevrolet Tracker, Fiat Pulse, volkswagen Nivus, Toyota Cross, entre otros.
Fabián tuvo su última carrera en este circuito el 11 de mayo de 2019, cuando finalizó en el segundo puesto en la carrera final del Top Race Series.
Secretaría de Deporte de San Juan
Domingo 19 de octubre es el comienzo del Regional Federal Amateur, Atlético Argentino y Fundación Amigos (FADEP) los representes de la Liga Mendocina.
Este jueves a las 12:30 en el Aldo Cantoni comienza a sentirse la vuelta al histórico trazado sanjuanino que recibirá a la categoría más tecnológica de Sudamérica
General Alvear fue el escenario de la emocionante competencia de Mountain Bike que reunió a más de 320 ciclistas de distintas provincias del país.
Recibieron del gobierno puntano financiamiento para impulsar sus proyectos infantojuveniles que invertirán en obras de infraestructura y proyectos deportivos.
La delegación mendocina recibió la distinción que simboliza los valores de respeto, solidaridad y compañerismo que inspiran a la competencia.
El boxeo profesional se viste de fiesta con una velada llena de emoción, el próximo viernes 17 de octubre. Brisa Alfonzo, Gumersindo y Juancito Carrasco.
Independiente Rivadavia que llegaba al duelo con la Academia en Avellaneda con tres partidos sobre sus espaldas sin ganar
El Arena Maipú fue escenario de este espacio de formación e intercambio que reunió a referentes y profesionales para reflexionar sobre determinantes sociales y comunitarios que influyen en la salud mental colectiva.
Más de 60 instituciones fueron conectadas a través de soluciones satelitales en 2024 y 2025, asegurando así el acceso digital en escuelas, hospitales, áreas protegidas y puestos de seguridad.
Google presenta el plan AI Plus y ofrece AI Pro gratis para estudiantes por un año. La compañía busca democratizar el poder de su IA más avanzada en la Argentina.
La Municipalidad de Mendoza invita a profesores de Educación Física, estudiantes avanzados, monitores, guardavidas y médicos a postularse para integrar el staff en la temporada estival 2025-2026.
El gobernador Claudio Poggi anunció la entrega de hasta 8.000 bicicletas en 2026 y convocó a bicicleteros locales a diseñar el nuevo modelo TuBi.