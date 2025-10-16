San Juan autoriza venta en farmacias de Aceite de Cannabis Medicinal

Cáncer de mama y las cirugías plásticas reconstructivas
Con proyecciones de 3,2 millones de casos anuales de cáncer de mama para 2050, la reconstrucción mamaria gana protagonismo como parte del abordaje multidisciplinario.
Es un precedente y consolida a CanMe San Juan como primera empresa pública en alcanzar la registración formal de un aceite de cannabis medicinal de producción localSalud16/10/2025Periodistas CuyoNoticias
La empresa CanMe San Juan Sociedad del Estado informa que mediante la Resolución N.º 4971-MS-2025 del Ministerio de Salud de la Provincia, se ha autorizado la inscripción del producto “CANME Cannabidiol CBD 10% solución oral” en el Registro de Especialidades Medicinales bajo el número MSSJ02, lo que habilita su dispensa en farmacias sanjuaninas bajo receta médica
La autorización de la venta de Aceite de Cannabis Medicinal CANME CBD 10 en las farmacias con prescripción médica, marca un precedente a nivel provincial consolidando a CanMe San Juan como la primera empresa pública en alcanzar la registración formal de un aceite de cannabis medicinal de producción local, garantizando trazabilidad, calidad y seguridad sanitaria conforme a las normativas nacionales (Ley 27.350 y Decreto 883/2020) y provinciales (Ley 1926-Q y Decreto 1722-Q).
El producto, elaborado íntegramente en las instalaciones habilitadas por el Ministerio de Salud (Resolución 6305-MSP-2023), contiene 100 mg/ml de Cannabidiol (CBD) en aceite de sésamo puro y se presenta en frascos goteros de 10 ml. Su uso es por vía oral y su condición de expendio es “bajo receta”, tanto en farmacias dependientes del sistema público de salud como en farmacias privadas de la provincia.
Este importante avance es un logro de años de trabajo científico, técnico y sanitario articulado entre el Estado provincial y las instituciones de investigación. Que el CBD 10 llegue a las farmacias de San Juan significa acercar un producto seguro, accesible y de calidad a los pacientes que lo necesitan.
Con esta resolución, San Juan se consolida como referente nacional en el desarrollo y producción pública de derivados medicinales del cannabis, avanzando en una política de salud basada en la evidencia, la innovación y la soberanía sanitaria.
