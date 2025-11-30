Moverse mejor aprovechando las ciclovías y estaciones biciTRAN

Las principales iniciativas de movilidad sustentable en Mendoza incluyen el transporte público ecológico con colectivos a GNC reduciendo 60 % las emisiones respecto a motores diésel y también unidades eléctricas que usan baterías de fosfato de hierro y freno regenerativo ayudando a almacenar energía.

Hace dos años decidió implementar el sistema de bicicletas públicas compartidas, BiciTRAN, que en la actualidad cuenta con más de 500 unidades que se distribuyen en estaciones ubicadas estratégicamente en todo el área Metropolitana, excepto Maipú que por falta de desición política es el único departamento que no cuenta con el servicio, se ha convertido en el medio de transporte aliado fundamental para cumplir con los objetivos del "Plan de Movilidad Sostenible 2030"

Con el sistema biciTRAN se busca fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte activo, no sólo recreativo y en este marco Mendoza ya cuenta con un Manual del Ciclista Urbano que promueve la bici como parte central de la movilidad sustentable.

Ciclovías

El rol de la infraestructura en carriles bici para movilizarse por el área Metroplitana es imprescindible para aumentar su uso y generar el cambio en la red intermodal de transporte público que busca desalentar el uso del auto particular favoreciendo caminatas y el uso de la bici generando espacios públicos accesibles, eficientes y seguros.



También se promueven trasbordos de colectivo a bicicleta o biceversa para hacer los viajes más eficientes y contar con carriles exclusivos es funamental para dar seguridad a quienes deciden usar estos medios de movilidad.

Mapa

Tips para usar el mapa

Explorá las ciclovías conectadas: el mapa muestra los tramos seguros para circular, usalos para armar recorridos más largos y descubrir nuevas zonas del Gran Mendoza sin preocuparse por el tránsito.

Planificá trayectos combinados: utilizando colectivo o Metrotranvía más biciTRAN en caso de no contar con movilidad propia o en el caso del metrotranvía permite el traslado de bicicleta, dos por dupla, para llegar a tu destino de manera más rápida y sustentable, ideal para quienes usan la bici como transporte diario.

Estaciones biciTRAN: localizá la estación más cercana antes de salir, revisando en el mapa dónde podés retirar o devolver tu bici, esto ayuda a planificar el recorrido y ahorrar tiempo.

Identificá puntos de reparación: los tótems de reparación se encuentran marcados en el mapa. Si tenés un imprevisto, sabés dónde encontrar herramientas básicas para seguir pedaleando con tranquilidad.

Compartí tu experiencia: usá el mapa para organizar salidas grupales o recomendar rutas, la bici también es una forma de encuentro y sociabilización, es parte de un cambio cultural que incentiva a usar bicicleta, caminar o tomar transporte público en lugar del auto particular porque no es sólo una cuestión técnica, sino también social.