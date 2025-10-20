El Ministerio Público Fiscal alerta por nueva modalidad de estafa

Se trata de una modalidad creciente de estafa, que se vale tanto de las redes sociales como de recomendaciones para atrapar a sus víctimas. La mecánica es simple y directa, pues, quienes la cometen utilizan la confianza lograda por alguna reconocida empresa y ofrecen invertir en diferentes empredimientos. En este caso, la firma afectada es Globant Acciones, dedicada a la ingeniería de software y tecnología de la información.

“Estamos hablando de una forma que se repite y por eso queremos alertar a la población para que no se dejen estafar; no confíen en estas supuestas inversiones que prometen ganancias rápidas y sencillas, porque el mundo de las inversiones rara vez funciona de esta manera”, advirtió Gabriela García Cobos, fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

La señal de alerta se encendió luego de detectar la frecuencia de este tipo de delitos que, al igual que otras estafas virtuales, se diversifican aprovechando la urgencia, la necesidad y el desconocimiento de las personas. Quienes la comenten, se valen de la reputación de la empresa simulando páginas web completas con sus logotipos y símbolos comerciales para dar una falsa apariencia de legitimidad y hacer creer a las víctimas que están realizando una inversión segura. Utilizan así, plataformas y servicios falsos que imitan el formato de la empresa afectada, ya que quienes están detrás de estos mecanismos ilícitos simulan y copian su perfil.

En el caso puntual de Globant, la fiscalía detectó que la modalidad para ‘enganchar’ a las víctimas consiste en ofrecerles la oportunidad de generar ganancias rápidas destinando un monto de dinero (en este caso, en pesos) para invertir por ejemplo en oportunidades referidas Inteligencia Artificial.

Las invitaciones llegan así a los/as ciudadanos a través de chats de grupos de potenciales inversores (de allí que se juega con la credibilidad inicial de las víctimas), mediante las redes sociales o bien, a través de plataformas apócrifas a las que se accede por ejemplo insertando en el buscador google.com la palabra “Globant”, que dirige a una página manipulada por los estafadores en lugar de ir a la página oficial.

Así, una vez que la víctima ingresa a la página falsa de la firma, se solicita la realización de transferencias para comenzar con las inversiones, siendo en muchos casos los destinatarios cuentas particulares controladas por quienes están detrás de esta maquinación delictiva.

“Es muy importante que se tenga en cuenta que la información que ve la persona en la supuesta plataforma en la que ha realizado su inversión es una simulación, una animación que no es real”, alertaron los integrantes del equipo que tiene a cargo la Dra. García Cobos. Aclararon además que es fundamental tener en cuenta que no se debe acceder a estos sitios ni dar el consentimiento a estas modalidades de supuestas inversiones si no se cuenta con el conocimiento necesario.

“No hay que invertir en lo que no se entiende muy bien. Y siempre ante la duda hay que desconfiar”, aseveraron quienes son los encargados de ser el soporte fundamental en este tipo de estafas recurrentes y receptar las denuncias de los/as damnificados cuyo dinero es derivado a redes de delincuencia virtual.