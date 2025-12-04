Orrego inauguró un nuevo parque solar en San Juan

Llegan a Planta Uno nuevas experiencias gastronómicas únicas
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó la inauguración del nuevo Parque Fotovoltaico de Caleras San Juan, ubicado en la Planta de Cienaguita, departamento Sarmiento. Del acto participaron el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el intendente Alfredo Castro; el gerente de la firma, Raúl Cabanay, y otros funcionarios.
Orrego resaltó el valor estratégico de esta obra para la matriz energética y productiva de la provincia. “Muy feliz de poder estar acá, en esta inauguración de esta planta fotovoltaica. Es un hecho que ya es una realidad y marca claramente la trazabilidad que debe tener un proyecto en la provincia de San Juan”, afirmó.
El parque genera 2,3 megawatts y ya proyecta una ampliación del 6%. Para el mandatario, esta infraestructura consolida un modelo que integra energía limpia con sectores tradicionales. “Somos el primer productor de energía fotovoltaica, y eso genera una combinación espectacular para todo tipo de proyectos”, señaló.
San Juan supera los 600 megawatts de producción eléctrica, de los cuales alrededor de 400 provienen de fuentes solares. En ese marco, Orrego destacó que esta instalación “viene a ayudar a sumar energía para la provincia” y que las energías limpias “van a cumplir un papel decisivo”.
También subrayó el rol central de la industria calera, que exporta el 85% de su producción, y la sinergia que genera sumar energía renovable a los procesos industriales. Finalmente, felicitó al directorio de Caleras San Juan por esta inversión y su impacto en el empleo y en el liderazgo provincial en energía solar.
